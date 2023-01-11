【香港政情】麥美娟：恢復安排香港青年到內地交流實習

《經濟通通訊社１１日專訊》民政及青年事務局局長麥美娟指，隨著本港與內地通關，將安
排在學青年在長假期，例如復活節期間，恢復安排香港青年到內地交流實習。
＊青年工作要具持續性＊
麥美娟指，過往的交流活動欠缺後續性，在青年藍圖下，不單止會增加活動數目，亦會提升
活動深度，確保計劃的持續性。她說，本屆政府很多青年工作都是用新方法，例如青年網絡和將
會推出手機應用程式的命名權等，都會有青年人參與。（ｃｌ）
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