【香港政情】麥美娟：恢復安排香港青年到內地交流實習

《經濟通通訊社１１日專訊》民政及青年事務局局長麥美娟指，隨著本港與內地通關，將安

排在學青年在長假期，例如復活節期間，恢復安排香港青年到內地交流實習。



＊青年工作要具持續性＊



麥美娟指，過往的交流活動欠缺後續性，在青年藍圖下，不單止會增加活動數目，亦會提升

活動深度，確保計劃的持續性。她說，本屆政府很多青年工作都是用新方法，例如青年網絡和將

會推出手機應用程式的命名權等，都會有青年人參與。（ｃｌ）





