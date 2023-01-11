  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/01/2023 10:44

【香港政情】麥美娟：恢復安排香港青年到內地交流實習

　　《經濟通通訊社１１日專訊》民政及青年事務局局長麥美娟指，隨著本港與內地通關，將安
排在學青年在長假期，例如復活節期間，恢復安排香港青年到內地交流實習。
　
＊青年工作要具持續性＊
　
　　麥美娟指，過往的交流活動欠缺後續性，在青年藍圖下，不單止會增加活動數目，亦會提升
活動深度，確保計劃的持續性。她說，本屆政府很多青年工作都是用新方法，例如青年網絡和將
會推出手機應用程式的命名權等，都會有青年人參與。（ｃｌ）
　
　

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章大行報告11/01/2023
【大行炒D乜】ATMJ邊隻好？一click入去就知道
人氣文章中國故事11/01/2023
【上海特寫】疫情放開全民搶藥　「蓮花清溫」咖啡出世蹭熱度
人氣文章開市Good Morning11/01/2023
熊麗萍：港股調整幅度比預期小　料22000阻力較大
人氣文章財經熱話11/01/2023
【虛幣世界】Coinbase計劃裁員兩成，市場反應積極
人氣文章專訪10/01/2023
【專訪】陶冬：負利率退場　未來勢重來（有片）
人氣文章中國故事10/01/2023
《神州經脈》中國停日韓赴華簽證　滬指止步六連升　人幣終回吐
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金