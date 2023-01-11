【外圍經濟】特斯拉將斥資超過７億美元於美國德州改建工廠

《經濟通通訊社１１日專訊》特斯拉公司已申請建築許可，斥資超過７億美元在德州奧斯汀

進行工廠改建。

根據特斯拉提交的文件，這些資金專門用於電動車製造設施的地面和完整內部裝修，施工將

於本月較後時間開始，明年初結束。

特斯拉發言人未就此作出回應。（ｒｃ）

