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11/01/2023 11:34

【外圍經濟】特斯拉將斥資超過７億美元於美國德州改建工廠

　　《經濟通通訊社１１日專訊》特斯拉公司已申請建築許可，斥資超過７億美元在德州奧斯汀
進行工廠改建。
　　根據特斯拉提交的文件，這些資金專門用於電動車製造設施的地面和完整內部裝修，施工將
於本月較後時間開始，明年初結束。
　　特斯拉發言人未就此作出回應。（ｒｃ）

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