《經濟通通訊社１１日專訊》澳洲通脹在去年１１月加速，加強了市場對儲備銀行在２月７
日的年度會議上加息０﹒２５厘的預期。
澳洲統計局公布的數據顯示，經季節性因素調整後的消費者物價指數（ＣＰＩ）按年上漲
７﹒４％，高於１０月份的６﹒９％，而經濟師的預估中值為７﹒２％。１１月份核心價格攀升
至５﹒６％，預期為５﹒５％。
分析指，物業價格上升是令１１月份ＣＰＩ上漲的主要因素，高昂的勞動力和材料成本導致
新住宅價格繼續上升。（ｒｃ）
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11/01/2023 11:58
【外圍經濟】澳洲月度通脹加速，市場預期儲備銀行加息０﹒２５厘
《經濟通通訊社１１日專訊》澳洲通脹在去年１１月加速，加強了市場對儲備銀行在２月７
日的年度會議上加息０﹒２５厘的預期。
澳洲統計局公布的數據顯示，經季節性因素調整後的消費者物價指數（ＣＰＩ）按年上漲
７﹒４％，高於１０月份的６﹒９％，而經濟師的預估中值為７﹒２％。１１月份核心價格攀升
至５﹒６％，預期為５﹒５％。
分析指，物業價格上升是令１１月份ＣＰＩ上漲的主要因素，高昂的勞動力和材料成本導致
新住宅價格繼續上升。（ｒｃ）
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