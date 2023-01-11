《國企紅籌》康希諾（６１８５）籌劃發全球存託憑證，申瑞士上市

《經濟通通訊社１１日專訊》康希諾生物（０６１８５）公布，籌劃境外發行全球存託憑證
，並申請在瑞士證券交易所上市，而發行規模、發行方案、募集資金用途及使用可行性等尚在論
證中。
該集團指，有關籌劃為進一步拓寬國際融資渠道，提升國際化品牌和形象，滿足國際業務發
展需要，推進國際化戰略，利用資本市場支持，以及進一步完善治理水準。（ｗｈ）
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