【企業盈喜】恩達集團（０１４８０）料去年純利增最少８０％

《經濟通通訊社１１日專訊》恩達集團（０１４８０）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度純利同比增長不少於８０％，即至最少超過８３１６萬元。

該集團指，預期溢利增加主因向若干客戶收回部分飆升的材料成本，以及外匯收益淨額增加

，主要由美元兌人民幣升值所帶動。

該集團預期於３月３１日或之前公布業績。（ｗｈ）

