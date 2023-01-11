【企業盈警】雅士利（０１２３０）料去年虧損最多２﹒５億人幣

《經濟通通訊社１１日專訊》雅士利國際（０１２３０）公布，預期截至去年１２月３１日

止年度將錄得虧損不超過２﹒５億元人民幣，比２０２１年度虧損約８１４０萬元人民幣有所擴

大。

該集團指，虧損擴大主因中國國內新冠肺炎疫情對市場產生負面影響，以及原料奶粉成本上

漲致使生產成本上升。

該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）

