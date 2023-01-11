《國企紅籌》浙江世寶（００１０５７）非公開發Ａ股申請不獲受理

《經濟通通訊社１１日專訊》浙江世寶（０１０５７）（深：００２７０３）公布，非公開
發行Ａ股申請不予受理，將按照中證監要求修改申請材料，待相關工作完成後，重新提交非公開
發行申請。
該集團指，於近日收到中國證監會出具的行政許可申請不予受理通知書，中國證監會對該集
團提交的非公開發行Ａ股行政許可申請材料進行審查，認為該申請材料不符合法定形式，決定對
該行政許可申請不予受理。（ｗｈ）
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