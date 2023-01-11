《日入而息》市建局觀塘商業項目僅收一標書，傳高鐵明起售票

《今天重點》

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傳港府最快今公布周日重開西九龍站，高鐵明起售票；田北辰料高鐵明起開始售票，電子操作無

實體車票

陳茂波稱科技發展可提高本港競爭力及創造就業；本港樓市有序調整，不因財政赤字心急賣地

市建局表示觀塘市中心商業項目接獲１份標書

證監會表示將於６月前公布虛擬資產交易平台發牌制度細則

匯控杜嘉祺：料香港受益於中國重新開放，並於第二季強勁復甦

盧寵茂稱公院含撲熱息痛藥物備存量維持約五至六個月日常用量；對探討與內地建立恒常器官捐

贈分享機制持積極開放態度

孫東稱與Ｇｏｏｇｌｅ進行會議，雙方同意繼續溝通；停用「安心」代表一個時代結束，檢測記

錄移至「智方便」

曾國衞稱暫未有計劃在內地設立投票站

瑞銀：港股年底目標２３６００點，料樓價反彈５％；瑞銀料本港經濟今年增長３﹒２％，３個

月拆息年內降１個百分點

中國移民局暫停向日韓公民簽發口岸簽證及過境免簽

傳內地初步確定資產負債表改善計劃名單，龍湖等在列

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《即日市況》

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恒指高收１０４點報２１４３６，神華收升５％，海底撈挫近６％

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《深滬股市》

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滬指跌０﹒２％創業板挫逾１％，多板塊午後跌幅放大

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《美元匯價》

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美元雖偏軟但不宜過於看淡

歐元最新報１﹒０７４３╱４５，日圓最新報１３２﹒３８╱３９

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《公司資訊》

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國泰（００２９３）施維新辭任非常務董事，麥廣能接任

ＵＮＩＱＬＯ母企迅銷（０６２８８）日本員工今年３月全面加薪約四成

網易（０９９９９）與央視網合作搭建網絡春晚元宇宙分會場

騰訊（００７００）今回購約１８﹒２萬股，涉資６７１９萬元

佳明（０１２７１）授出８３０萬份購股權，行使價每股６﹒０４元

莎莎（００１７８）第三財季營業額按年跌１２％，港澳同店銷售跌４％

中海油（００８８３）今年淨產量目標為６﹒５億至６﹒６億桶油當量

舜宇光學（０２３８２）完成認購重慶螞蟻消費金融６％股權

恒地（０００１２）以底價３億元成功統一灣仔活道舊樓業權

上置集團（０１２０７）旗下上海金心貸款應計利息１﹒７億元人民幣延至明天償還

北控城市資源（０３７１８）附屬中標遼寧市容環境衛生服務中心環衛市場化項目

渣打集團考慮轉讓全球飛機租賃及融資業務

中海油（００８８３）：今年淨產量目標為６﹒５億至６﹒６億桶油當量

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《國企紅籌》

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中煤能源（０１８９８）上月商品煤銷量跌２８％，去年全年跌１５％

珠江船務（００５６０）中港城往南沙航線周五復航，提供２００個免費登船名額

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《神州民企》

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中國職業教育（０１７５６）柯霆鈞已獲委任為公司首席發展官

貝康醫療（０２１７０）建議於上交所科創板回Ａ上市

海吉亞醫療（０６０７８）完成配售，淨籌約７﹒８５億元

安踏體育（０２０２０）上季安踏品牌產品零售金額按年錄高單位數負增長；２０２５年到期１

０億歐元可換股債持有人未行使認沽權

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《中國要聞》

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機構料上月ＣＰＩ漲幅反彈至１﹒８％ＰＰＩ跌勢大縮

漢能實控人李河君傳遭公安帶走，疑設光伏資本騙局

紫光集團投資成立集成電路公司，註冊資本５０００萬

中國承諾予巴基斯坦洪災援助超１﹒６億美元

上海計劃今年新增就業崗位５５萬個以上

上海將放寬浦東市場准入，繼續深化「五個中心」建設

上海計劃今年完成投資２１５０億元

據報第八批藥品集採開始，周五啟動報量涉１８１品規

上海去年ＧＤＰ料達４﹒４５萬億元，同比增３％

上海設定２０２３年ＧＤＰ目標：增長５﹒５％以上

深圳擬發育兒補貼：一胎亦補貼，三胎最多１﹒９萬元

分析料今年信貸開門紅概率大，人行志在有效信貸增長

據報有澳洲煤炭於２月下旬運抵中國，中澳交惡後首例

民行表示上月債市波動企業債發行減少，累社融較大縮量

光銀表示上月社融增量低於近五年同期均值，實體需求弱

人行重啟１４天逆回購利率持平，單日淨投放７１０億

專家料中國人口２０２２年現萎縮，新生兒數量創新低

去年上海全社會研發經費支出佔ＧＤＰ比例達４﹒２％

中央外匯業務中心主任李紅燕任外匯局副局長

李春臨、楊蔭凱任發改委副主任，叢林任銀保監副主席

人行銀保監表示信貸投放適度靠前發力，改善房企負債表

傳內地初步確定資產負債表改善計劃名單，龍湖等在列

去年銀行間債市發行民營房企債券同比增逾２４％

標普表示政府救助內房措施或令境外債權人處更劣後地位；去年中國城投境外發債創新高，放大

該行業風險

國台辦促台推小三通全面復航，去年兩岸經貿總體穩定

國安部原黨委劉彥平受賄逾２億一審判死緩，終身監禁

安邦接管工作組幹部符飛被雙開，離官職後加入金地

數字人民幣Ａｐｐ新增無網無電支付功能

微信回應無法打開抖音鏈接：堅決打擊對用戶誘導、騷擾的各類口令

阿里達摩院發布十大科技趨勢預測，生成式ＡＩ將成普惠科技

涉違規發放個人經營貸等，民生銀行被罰２８５萬元

戴德梁行料今年大灣區一手住宅成交回升最多２５％

工信部表示以市場化方法促新能源車企及配套產業發展

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒３５％，報１４７５１﹒４４點

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《俄烏開戰》

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歐盟與北約加強集體防禦，並將於下月禁運俄成品油

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《國際要聞》

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私人辦公室藏華府密件，拜登稱不知情共和黨展開調查

耶倫受拜登之邀繼續出任財長，有助華府保持財政穩定

岸田文雄訪英簽軍事協議，允許兩國相互部署軍隊

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《外圍經濟》

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３１４０億美元亞洲債券將到期，再融資成本升至高位

世界銀行大幅下調２０２３年經濟增長預測

有史以來最大的熊市反彈重挫「空軍」

澳洲１１月通脹加速，市場預期澳儲行加息０﹒２５厘

特斯拉將斥資超過７億美元於美國德州改建工廠

美國天然氣價格１個月內下跌４８％

蘋果最快從２０２４年起使用自行生產的屏幕

醜聞發生後，富國銀行將縮減美國按揭業務

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《大國博弈》

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美國眾議院成立中國委員會審查在華投資

中國對美國進口乾玉米酒糟續徵雙反稅，為期五年

美眾院設美中競爭委員會，中方籲理性看待兩國關係

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《通關復常》

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南韓限本港航班用仁川機場，旅遊界稱對自由行影響大，縱橫遊稱影響不算大

香港往南韓航班限降仁川機場，約千旅客農曆年受影響

港府要求韓方取消降落限制，提醒航企向乘客交代安排

藥房商會表示自律性限購藥物有待政府確定實施日期

鄧炳強稱確保節日高峰期口岸有序運作，已部署人手

香港快運料３月底航班恢復至疫前水平，每周逾４００班

田北辰料高鐵明起開始售票，電子操作無實體車票

傳港府最快今公布周日重開西九龍站，高鐵明起售票

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《其他消息》

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孫東稱與Ｇｏｏｇｌｅ進行會議，雙方同意繼續溝通；停用「安心」代表一個時代結束，檢測記

錄移至「智方便」

曾國衞稱暫未有計劃在內地設立投票站

麥美娟稱恢復安排香港青年到內地交流實習

許正宇冀推動本港成綠色及可持續發展樞紐

陳茂波稱科技發展可提高本港競爭力及創造就業；本港樓市有序調整，不因財政赤字心急賣地

何永賢稱本港樓市有秩序調節，撤辣或刺激短期炒賣

香港政府強烈反對外國政府干預黎智英案

會財局發後續公開信：核數師辭任改善，惟其他市場不當行為浮現

李家超稱香港會把握過去幾年錯過的時間發展經濟

林世雄稱首季公布港車北上細節，對白牌車嚴厲執法

楊潤雄恭賀楊紫瓊奪金球獎音樂及喜劇類電影最佳女主角

盧寵茂稱公院含撲熱息痛藥物備存量維持約五至六個月日常用量；對探討與內地建立恒常器官捐

贈分享機制持積極開放態度

阮國恒稱若環球金融再收緊構成重大風險，銀行或傾向削信貸流動

楊潤雄稱去年底「百分百擔保特惠貸款」已批出逾１１５０億元

市建局表示觀塘市中心商業項目接獲１份標書

港協要求各總會７月前正名「中國香港」，汽車會稱有困難

深股通額度全日用４０億元，外資連續六日淨流入；滬股通額度全日用５９億元，外資流入７６

億元

景順表示市場聚焦政策收緊影響，關注環球經濟何時反彈

華僑永亨降１個月至２﹒５厘，信銀３個月達４﹒６厘

高力料全年樓價跌５－１０％，內地人短期未會湧買樓；地皮流標及招標反應冷淡，高力料發展

商對大型項目出價審慎

１２月騰訊《王者榮耀》全球吸金近２億美元，蟬聯手遊榜冠軍

勞聯表示最低工資時薪４０元不足負擔一頓午餐，倡一年一檢

經絡表示去年１２月新取用按保宗數金額連升２個月

ｌｉｖｉ ｂａｎｋ推出新商銀服務協助中小企

ＷｅＣｈａｔ Ｐａｙ ＨＫ農曆年大抽獎，送過百萬港元消費額

證監會表示將於６月前公布虛擬資產交易平台發牌制度細則

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《新冠感染》

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本港新增９２７９宗確診，再多６７名患者離世

中國移民局暫停向日韓公民簽發口岸簽證及過境免簽

日本抗議中方停發簽證，南韓稱正循外交渠道溝通

輝瑞確認推進華海藥業在中國生產新冠口服藥

醫保局表示遺憾輝瑞藥沒進入醫保，參保人用藥選擇豐富

默沙東新冠藥內地定價每瓶１５００元，遠低其他國家

專家表示輝瑞藥在中國供應不足夠，本地生產快將開始

日本抗議中國停發簽證，汪文斌稱對等反應正當合理

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