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12/01/2023 07:50

《國金頭條》通脹數據改善美股承接升勢，納指連漲４個交易日

　　《經濟通通訊社１０日專訊》通脹數據改善為聯儲局下月進一步放緩加息步伐創造空間，美
股周三（１１）承接升勢，納指更是自去年９月１２日以來，首次連升４個交易日。
　　聯儲局將於下月１日公布今年首次議息會結果，波士頓聯儲銀行行長柯林斯周三表示，她現
階段傾向加息２５個基點。而繼上周五的非農就業數據顯示時薪增幅放緩後，投資者將觀望周四
（１２日）公布的美國上月ＣＰＩ數據。
　　道指升２６８﹒９１點，或０﹒８％，收３３９７３﹒０１點。納指升１８９﹒０４點，或
１﹒７６％，收１０９３１﹒６７點。標普５００升５０﹒３６點，或１﹒２８％，收
３９６９﹒６１點。科技股反彈，其中亞馬遜勁升５﹒８１％。特斯拉傳出將在印尼建廠，股價
回升３﹒６８％，至１２３﹒２２美元。
　
＊　ＣＰＩ報告即將出爐美匯持平＊
　
　　美匯指數在ＣＰＩ數據出爐前持平，紐約尾盤報１０３﹒２７。歐元兌美元再創７個月新高
，報１﹒０７６０。投資者對中國疫後經濟重啟的信心進一步增強，推動金價漲至８個月高位，
報每盎司１８７８﹒９０美元。
　　原油價格亦收高，紐約期油升１﹒７％，收每桶７６﹒４２美元。布蘭特期油漲１﹒６％，
收每桶７６﹒４２美元。（ｊｆ）

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