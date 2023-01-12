《行內行外－梁崇讓》放寬容易復常難

《行內行外》為了復常，為了經濟，各國政府積極放寬防疫政策，這樣做自然會令確診人數

有所增加，在死亡率沒有太大變化的情況下，實際死亡人數也會有所增加，這是一個很簡單的計

算和不難推測的結果。從香港特區政府所公布的數字來看，香港政府的防疫政策放寬後，確診人

數立即直線上升，最多時曾一日升至近３萬人染病，而死亡人數也回升至６０－７０之多，上周

確診人數明顯回落至約１﹒６萬－２萬人，近日更在１萬人以下，致於確診人數是否準確？有沒

有確診者沒有申報？也是無法推測，但政府公布的死亡人數並沒有明顯的回落，這是否意味死亡

率在上升了呢？這個問題，政府沒有提及，也沒有認真的解說過，其實單憑簡單的數字和數據，

大眾市民未必能完全掌握真實的情況，更何況，市民現時只雀躍於通關安排呢！



＊放寬檢疫＊



至於中國內地，由於突然宣布放寬防疫和檢疫政策，實施「乙類乙管」，以保健康、防重症

為主要工作，減少疫情對經濟發展和民生的影響，導致疫情出現大爆發也是意料中之事。近日內

地衛健委更取消和改變了每日公布疫情的政策或方式，令外界感到難以了解內地實際的確診人數

和疫情的變化，現連新冠肺炎的名稱也更名為「新型冠狀病毒感染」，這引起其他國家的擔憂，

甚至有個別媒體喧染中國將會輸出病毒，因此多個國家立即找借口，對中國內地人士入境的安排

作出限制，世衛組織對中國改變防疫政策也發聲作出回應。其實其他國家早已放寬了防疫政策，

放寬後確診和死亡人數也出現上升的情況，但為何卻不見其他國家出現互相埋怨的言論，且防疫

政策卻愈放愈鬆，真不明白為何現今卻要針對中國？筆者記得中國採用「動態清零」防疫政策之

時，一直遭受他國的批評，現放寬了又被人諸多指責，莫非這便是所有民主大國的特性？

「行內行外」文章曾多次提及放寬防疫政策是各國政府面對經濟和人命的抉擇，無論出現任

何結果，當權者和市民都不能埋怨和後悔，只能面對，而抗疫和防疫的政策一旦放寬，就是很難

走回嚴謹防疫的道路。只怪這個病毒太狡猾了，又隨時會出現變種，現美國又出現

ＸＢＢ﹒１﹒５新的變種，確診人數開始增加，更已散播至其他國家，香港也出現案例，真是沒

完沒了，只歎當權者和市民都不易應付，要社會完全復常真不容易啊。



＊加價浪潮＊



新一年香港的最好消息，可算是１月８日能與內地正式全面通關，雖然初期每日仍有配額和

需自費進行核酸檢查，但這也屬正常的操作和運作方法，現只希望早日回復往日的全面通關。中

港兩地通關，帶動人流增加，自然會增加確診人數上升的風險，全港市民都要有所準備，自身做

好安全防疫工作。

踏入新的一年，雖然帶來了通關的好消息，但對貧苦大眾來說，日子仍不容易過，早前已有

不少公共事業宣布加價，包括：電費、隧道費、的士及膠袋徵費等等，這必然也帶動其他消費支

出上升，其實連鎖快餐店、超級市場和娛樂消費早已在不知不覺中加了價，加幅也不少，普羅市

民在新的一年似乎要繼續「勒緊褲頭」了，幸好，社會仍有兩餸飯的存在，總可解決低下階層市

民「食」的需求，只是住劏房、吃兩餸飯的生活，應否在經濟已發展和號稱國際金融中心的城市

存在呢？更何況這些貧富差距的現象已存在多年，並一直在惡化中，這是否值得政府有關當局反

思再反思呢？



＊就業前景＊



在未宣布中港兩地正式通關之前，有調查表示企業對今年前景表示樂觀的只有１５％，悲觀

卻多達３６％，各行各業更有裁員的可能性，有工會組織曾進行調查，其結果顯示４０％市民對

今年就業前景不樂觀，超過５０％受訪者表示有失業的風險，近４０％指受疫情影響收入減少和

預計被凍薪。現今放寬防疫政策和已實施通關，經濟好轉已成為社會和市場上普遍的共識，但能

否如願以償，目前還是未知之數，有調查顯示，明年的就業機會將會好轉，有保險公司已表示因

中港正式通關，看好業務未來前景，計劃增聘２０００名理財顧問，多間美資投資大行同時看好

香港今年的經濟增長，摩根士丹利估計有近３％的增長，高盛更樂觀，料中國重新開放有望令香

港的ＧＤＰ升幅達７﹒６％之多。

但在歐美，其就業前景的消息並不樂觀，尤其是美國，傳出亞馬遜實際裁員數目遠多於先前

估算的一萬人，客戶關係管理軟件公司Ｓａｌｅｆｏｒｃｅ計劃裁員８０００人，連麥當勞也傳

出裁員的消息，香港方面，尖沙咀崇光已宣布即將結業，上水店舖的負責人表示通關後人流仍不

理想……。可見全球經濟的形勢並不是一面倒的樂觀，早前已有多位評論員，甚至國際金融組織

都認為歐美今年經濟面對衰退的機會很大。以上種種預測，還有待考證，香港是外向型經濟，不

會受影響嗎？但近期確實有資金投入中港股市，令中港股市急速上升，這立即再引發市場聯想起

習主席「東升西降」的言論，那股票市場是否也是東升西降？同樣要讓時間來證明了。



＊獨特優勢？＊



後記：特區政府放寬防疫政策，社會普遍預期經濟會逐步好轉，近年的政經形勢令通賬加劇

，各行各業或物品加價已成趨勢，最低工資也將於今年５月上調，雖然百物加價，但唯獨證券業

的佣金無法向上調整，個別證券公司「零佣金」的攻勢仍然存在，甚至仍有公司以「一世免佣」

作為宣傳。在多重打擊下，大部分傳統的中小型證券公司都出現入不敷支的情況，有消息指去年

結業的證券公司近５０間，增幅有一倍多，雖然中港兩地已恢復通關，但業界人士普遍認為對本

土傳統證券公司的幫助不大，結業潮仍會持續。

前年內地有關當局曾公開批評有境外證券公司在境內無牌駕駛，去年底中國證監會表示根據

《證券法》等相關法律，富途控股和老虎證券近年來未經核准，非法經營跨境證券業務，擬要求

兩家券商對此整改，包括停止增量非法業務活動，招攬及發展境內投資者等。以上事件，除了令

在美掛牌的富途股價急跌外，原定回流香港雙重上市的計劃也突然宣布推遲，富途的做法，令人

聯想起當年突然被殺停的螞蟻集團，螞蟻集團架搆現已重新改組，料會重啟上市的程序，只是其

估值和前景會否面目全非實令市場關注。至於富途如何拆解監管機搆的關注而再度在港掛牌，還

是放棄雙重上市的計劃，同樣也是市場的焦點了。

富途和老虎被中證監禁止買賣美股，相信連外期的交易也被禁止，但在一國兩制下，香港可

擁有自己獨特的金融制度，一直以來，香港有關當局都允許香港持牌法團或人士作為其他交易所

的中介人，據知，有不少香港投資機搆，港人或內地人士以及內地公司都有參與美股或美期的買

賣，加上倫敦金已在港經營多年，衍生產品的泛濫，現再有ＳＰＡＣ和虛擬產品等買賣的安排，

這是否就是香港金融業的獨特優勢呢？如資金不斷向西走，不知內地監管當局又有如何想法和對

策呢？

《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》



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