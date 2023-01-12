《洪視全球－洪灝》２０２２年啟示錄

《洪視全球》

＊諸行無常：大千萬物都是剎那生滅、轉瞬即逝的。在市場極端情況下，色即是空，空即是色。

＊諸行皆苦：市場情緒在欲望和恐懼間迴旋搖擺。執於獲利使我們為大悲大喜的俗情雜務所煩擾

。要蕭然物外，方能自得天機。

＊諸法無我：市場在周期中循環往復地運行。千金散盡，天生我材。



２０２２年２月１４日，我就當時中國市場已經「明顯見頂」，人民幣貶值在即，資本外流

迫在眉睫疾呼預警。當時，我進一步預警，人民幣貶值將意味著全球市場風險扶搖直上。驀然回

首，那正是２０２２年環球市場高處不勝寒的頂點。



２０２２年３月１６日盤前，基於當時史詩級的空頭頭寸，我預測了「勢如破竹的技術性反

彈將不日而至」，但同時警告說「反彈之後，市場很有可能二次探底」。在歷經長達五個月職業

變動的間隔期後，我於當年１０月３１日發表了題為《「Ｍａｉ！ Ｍａｉ！ Ｍａｉ！」》的

研報，開始正式地空翻多。而彼時望風披靡的中國市場正遭受前所未有的拋售狂潮。１１月１日

，我的後續推文預告了中國重啟，成為了此輪歷史性上漲行情的起點，也被投資界譽為「萬億一

推」。自此數月，中國資產的上漲行情風頭一時無兩，境內外投資者接踵而歸，紛至遝來。



２０２２年中國市場深陷於兩輪大熊市的泥淖－－股票的熊市近乎貫穿全年，而債券的熊市

於年末最後兩個月姍姍來遲（我們將在後面的章節中探討債市的熊市）。儘管我對中國股市的風

險預警最終被證明是顛撲不破的，但它與中國傳統文化對動盪無常的忌諱抵觸相悖。



＊一切有為法＊



「苦」是佛教哲學的至理要義。表面上看，諸行三相的第二相很可能是一個恰如其分的詞，

用以形容苦如２０２０年翻版的２０２２年。



但佛教哲學的核心在於如何通過認識到萬物眾生包括自己，都是相續無常或因緣聚合的存在

，從而超脫苦難。這種對生命無常的領會，以及對造就苦痛受難的虛無幻滅的超脫，將意味著開

悟，使我們從無意義的輪回和世俗存在的循環往復中解放出來，並將我們引入無我或非我的境界

。簡而言之，佛法教導我們關於苦痛的起源、由苦痛衍生出的受難以及如何超脫這一切。



在投資方面，我們亦可從佛陀的教導中習得一二。２０２２年著實是非比尋常的一年，其所

見證的、令人目不暇接的大悲大喜之事確乎無常。在極端情況下，多和空實則別無二致，因為多

者滿倉只能空。無法認識到這種市場的無常是苦痛的根源。讓市場不能暢所欲言、各抒己見是市

場波動的來源。



市場存在的意義在於提供流動性，而非如共識認為的那般提供象牙塔里的市場有效性。而沒

有流動性，市場效率則無根無源；沒有百家爭鳴，爭芳鬥豔，市場本身也無從談起。許多人未能

認識到這一點，而逃頂抄底的執念令眾人執迷不悟，難逃一劫。



而中國文化對市場波動的成見與佛教哲學的無常觀本質是截然對立的。由於風險被小覷從而

被低估，懷揣著這種錯誤假設的市場價格很容易被高估，從而出現遽然急劇的迴旋轉折。一個人

必須在心中抱持兩種對立觀點的同時，依然能夠與貪婪和恐懼的滾滾洪流較量過招。唯有從對永

恒的執著中涅槃寂滅，方能真正脫離凡俗，超然象外，成為交易的主人。



「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」



《思睿駐港首席經濟學家 洪灝》



＊注：本文節錄自洪灝先生於１月１２日發表的《中國市場策略》報告



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

