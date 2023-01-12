《缸邊隨筆－石鏡泉》黑石看２０２３年投資

《缸邊隨筆》美國投資管理公司黑石（ＢｌａｃｋＲｏｃｋ）發表的《２０２３年環球投資

展望》，值得看看。



市場上有多不勝數的《展望》與《預測》，為甚麼偏要看黑石的？早於新冠疫情爆發前，時

為２０１９年８月，黑石的報告已預先發出警告，指美國政府的貨幣政策不足以應付下一次金融

危機，不能靠減息支撑經濟。黑石建議央行直接將錢注入經濟體系，增加市場的流動性，但同時

警告，這種「直升機撒錢」的方法會引發通脹。



報告發表４個月後，新冠疫情爆發，美歐各國政府均推出財政支援措施，而全球經濟發展包

括通脹，基本上與黑石預期的情況幾乎雷同，故說黑石的「水晶球」有參考價值。



與市場普遍觀點相同，黑石也指今年宏觀環境與前不同，４０年穩定的時代已過去，牛市不

復再，黑石建議投資者要有新的投資策略，並找出值得投資的板塊。



＊黑石：聯儲技窮＊



黑石預言，美儲局現在用的手段不足以解決通脹，即不會像鮑威爾預期般，可成功遏通脹至

２％，而通脹高企更會持續，變成常態化。為甚麼呢？黑石認為，今時通脹問題不在於需求，而

是在需求以外，乃至外在的供給側因素。既然美儲局無力解決供給側的問題，它只有兩條路可走

：一、繼續以不惜一切的代價，一意孤行，遏通脹至２％；二、停止加息，放棄２％的目標。



不過，若美儲局執意走第一條路的話，黑石認為後果嚴重。衰退不夠溫和，通脹也就不能「

軟著陸」，並為市場帶來始料不及的嚴重衰退，影響深遠。



黑石指今時貨幣緊縮政策（ＱＴ）已對美國經濟造成明顯傷害，例如美國內新樓銷售下降的

速度是半世紀以來最急的，ＱＴ對美樓市的傷害不言而喻。那麼，放棄２％的目標，停加息又可

以嗎？黑石指出，今次通脹高企其實源自３大核心問題：一、人口結構改變；二、各國矛盾衝突

增加，令世界局勢動盪；三、減排政策，而以上３項都是美儲局無法控制的。



＊中美合製黑天鵝？＊



關於國際衝突，黑石還分析了地緣政治風險的指標，並指現在是近幾年，甚至是近幾十年來

的最高位，有太多不確定性，更會有許多新的、人為的「黑天鵝」飛出來，例如由中美衝突而來

的「黑天鵝」。不過，從投資者的角度看，中美衝突，擦槍而不走火，可能正是炒股好時機；但

如擦槍走火，爆發實體戰爭，像俄烏戰爭，或類似劍及履及的動真格，便是今年最大隻的「黑天

鵝」。



《展望》中，黑石把投資策略分為短期，即一年或半年以內的戰術性（ｔａｃｔｉｃａｌ）

及長期，即３至５年戰略性的策略（ｓｔｒａｔｅｇｉｃ ｖｉｅｗ），而市場現正處於規避風

險（ｒｉｓｋ ｏｆｆ）的環境，這可能會影響甚或傷害公司盈利能力及股市整體估值，即估值

並未能合理而準確地反映出來，而現正是投資周期內，對投資者最不利的時刻，但長遠回來說，

還是值得投資的。



告別零息，身處加息周期，投資者可以有零風險，回報更高的選擇，例如資金放銀行定存便

遠高於其他投資，投資者實不必一味押注在股票上。至於黑石投資目標的４大板塊是：商業銀行

、基建、醫療及能源。要留意的是，黑石說的「能源」是在油、氣之外，也可能包括礦產類的資

源股。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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