泉峰（０２２８５）先舊後新折讓１１﹒６％配股，淨籌７﹒７億元

《經濟通通訊社１２日專訊》泉峰控股（０２２８５）今日與配售代理中金公司協議，擬以
先舊後新方式向不少於六名獨立承配人配售最多２０８３﹒５萬股，佔擴大股本約４﹒０８％，
每股作價３７﹒５元，比該股昨日收市價折讓約１１﹒５６％，淨籌約７﹒７３億元用於升級生
產設施、產品研發、增強銷售及分銷渠道，以及其他一般營運資金。
泉峰配股完成後，公司主席兼執行董事潘龍泉持股由５３﹒０８％攤薄至５０﹒９２％。
（ｍｈ）
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