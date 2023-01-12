王健林抵押萬達酒店（００１６９）約６５％股權獲取貸款融資

《經濟通通訊社１２日專訊》萬達酒店發展（００１６９）公布，控股股東萬達海外已將其

持有全部該公司約３０﹒５５億股普通股質押予獨立第三方貸款人，佔已發行股本總額

６５﹒０４％，作為獲提供貸款融資的抵押品。

萬達海外由王健林最終實益控制。（ｍｈ）

