《專家之言－黃德几》海爾智家擁有多個品牌，受惠擴大內需

《專家之言》經歷３年疫情後，內地消費市場受到打擊，隨著放寬防疫政策，各行各業逐步

回復正常，中央積極推動擴大內需，並強調消費升級，塑造國產品牌。中央早前發布《擴大內需

戰略規劃綱要（２０２２－２０３５年）》（下簡稱《綱要》），提出要堅定實施擴大內需戰略

、培育完整內需體系，加快構建以國內大循環為主體，同時「數字經濟」再次成為《綱要》的關

鍵字反映消費將是２０２３年政策支持的重點，並是明年經濟回升的主要動力。



＊製冷洗衣設備零售量全球居首，去年首三季純利升１７％＊



去年１１月納入恒生指數成分股的海爾智家（０６６９０），擁有多個家電品牌，在行業具

領先優勢，２００８年至２０２１年，海爾品牌製冷設備、洗衣設備的零售量在全球大家電品牌

中分別連續１４年和１３年排名第一。截至２０２２年９月底止第三季度，集團的營業收入

６２９億元（人民幣．下同），按年增加８﹒６％，純利上升２０﹒３％至３７﹒１７億元，而

扣除非經常性損益的淨利潤３７﹒３１億元，按年上升３４％。

２０２２年首三季度，集團的營業收入１８４７億元，按年上升８﹒６９％，純利上升

１７﹒３％至１１６﹒６６億元，而扣除非經常性損益的淨利潤１１２億元，按年上升２４％。

期內，整體毛利率上升０﹒２個百分點至３０﹒５％，主要得益於公司優化產品結構和型號競爭

力，有效實施供應鏈全流程成本管理及通過研發及銷售全流程協同減少ＳＫＵ數量；優化二、三

級供應商的管理及提高零部件自製比例，以提升全價值鏈競爭力。

至於海外市場，２０２２年首三季度，集團海外業務按年增長８﹒７％。當中，美洲市場集

團持續聚焦高端品牌和高端差異化新品，集團的高端品牌本幣收入增長逾４０％；至於歐洲市場

，公司持續高端轉型，把握節能產品市場機會，加快本土化供應鏈建設，實現高端品牌本幣收入

增長超過３０％。另外，集團持續推進數字化變革，不斷提升用戶體驗和運營效率；２０２２年

首三季度，新增會員３２２５萬人，增加６４％。



＊已共斥約２０億元回購ＡＨ股，可考慮２８元以下吸納＊



海爾智家公布，回購實施起至２０２２年１２月３０日，已支付金額約１４﹒９１億元回購

Ａ股，累計回購股份約５９０５﹒５２萬股Ａ股，佔總股本約０﹒６２５％，購買的每股最高價

和最低價分別為２６﹒６元和２３﹒３元。同時，集團指，在２０２２年１２月已斥約４８２３

萬（港元．下同）回購約１８４﹒３６萬股Ｈ股，佔總股本０﹒０１９％，購買的最高價和最低

價分別為每股２６﹒５５元和２５﹒６元。至於本次回購實施起至去年１２月底，已斥約

３﹒６４億元累計回購約１４９７萬股Ｈ股，佔總股本０﹒１５８％，購買的每股最高價為

２７﹒８元，每股最低價為１９﹒７４元，有關回購股份已全部註銷。

走勢上，自去年１１月１１日裂口高開，其後形成上升軌，目前處於保歷加通道頂線，

ＭＡＣＤ維持牛差距，惟ＳＴＣ％Ｋ線回落至接近％Ｄ線，可考慮２８元以下吸納，反彈阻力

３２元，不跌穿２５﹒８元續持有。《金利豐證券研究部執行董事 黃德几》（筆者為證監會持

牌人士，並無持有上述股份）



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