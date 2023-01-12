《盤後部署》恒指２１５００反覆爭持，友邦好友無需急於離場

《經濟通通訊社１２日專訊》恒指今日高開１６３點，報２１５９９。早市初段走勢不俗，

升幅曾擴大至逾２６０點，惟在２１７００附近出現阻力，之後更由升轉跌，一度低見

２１２２３。恒指半日跌７０點，報２１３６５。午市走勢較反覆，初段曾嘗試回升至

２１５００水平，之後掉頭向下，尾段重磅科技股跌幅收窄，恒指最終報升。

恒指全日收報２１５１４，升７８點或升０﹒３６％，主板成交１５９５﹒８４億元。國企

指數報７３１１，無變動。恒生科技指數報４４８７，跌６０點或跌１﹒３２％。

內地股市方面，上證綜合指數報３１６３，升１點或升０﹒０５％，成交２７５３﹒７２億

元人民幣；深證成份指數報１１４６５，升２６點或升０﹒２３％，成交１７４１﹒８０億元人

民幣。



＊比亞迪升５％最佳藍籌＊



重磅科技股方面，騰訊（００７００）開報３７９元，曾升至３７９﹒６元的全日最高位，

中段沽壓較大，一度倒跌逾４％，收市跌２﹒６２％，報３６４元；美團（０３６９０）跌

０﹒５７％，報１７３元；阿里（０９９８８）跌１﹒８６％，報１１０﹒８元；京東集團

（０９６１８）升０﹒３２％，報２４７﹒４元。

內房股受壓。碧桂園服務（０６０９８）跌６﹒３１％，報２０﹒０５元，為表現最差藍籌

股；龍湖（００９６０）跌３﹒６６％，報２５元；中海外（００６８８）跌１﹒３７％，報

２１﹒６元。

其他藍籌股方面，比亞迪（０１２１１）擬大舉進軍印度市場，股價升５﹒２５％，報

２２８﹒４元，為表現最佳藍籌；信義光能（００９６８）升４﹒０７％，報１０﹒２４元；中

石油（００８５７）升３﹒８８％，報３﹒７５元；網易（０９９９９）升３﹒７３％，報

１３０﹒７元。



＊友邦２０天線支持力強＊



友邦（０１２９９）今日開報８６﹒４５元，全日大致維持強勢，最終無跟隨下跌，收市升

３﹒０９％，報８８﹒４元，成交約３５２１萬股，涉資３０﹒６９億元，盤中高見８８﹒４元

，最低見８５﹒５元。

在日線圖上，友邦股價去年１２月大部分時間呈現橫行，今年首個交易日上升，第二個交易

日則高開低走，最後跌２﹒４６％，之後連續三個交易日回軟。上日收市雖然微微跌穿２０天線

，但今日失而復得，估計２０天線是友邦短期較重要的支持位。此外，５０、１００及２５０天

線都有上升跡象，相信通關復常後，友邦的經營狀況能改善，並且逐步收復失地。

友邦股價走勢未算太差，持貨者不必急於離場，短期料能挑戰今年初高位９３元水平。股價

失守７９元才止蝕，該位正是目前５０天線水平，亦是１２月１日裂口上升的低位附近。

（ｅｒ）

