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12/01/2023 14:00

【國際要聞】拜登私人辦公室發現第二批政府密件，白宮拒回應

　　《經濟通通訊社１２日專訊》美國總統拜登私人辦公室發現政府機密文件的事件有新發展，
據美媒周三（１１日）引述匿名消息人士報道，涉事的首都華盛頓賓夕法尼亞大學拜登中心找到
第二批機密文件。該批密件的保密級別、數量未知，白宮及司法部亦拒絕評論有關報道。拜登早
前表示對私藏文件不知情，並稱對事件感震驚。（ｊｆ）

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