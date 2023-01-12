【國際要聞】英國十萬公務員下月罷工，司機考牌申請護照皆受影響

《經濟通通訊社１２日專訊》代表英國１２４個政府部門公務員、擁有１０萬名會員的公共

及商業服務工會宣布，將於下月１日舉行大罷工，爭取薪酬待遇。

工會領袖警告，屆時從考核汽車駕駛牌照至申請護照，以及社會福利等一系列公共服務都將

受到影響。據外電報道，這將是英國公務員近年來舉行的最大規模罷工，為首相辛偉誠帶來新的

執政壓力。（ｊｆ）

