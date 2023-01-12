《政經范局－范強》中國新外長上任的首十天

《政經范局》自從駐美大使秦剛從王毅手中接過中國外長一職，北京先後接待了菲律賓和土

庫曼兩個國家元首的最高級別來訪；然後按照外交部傳統，他甫上任即出訪非洲。



在接待來賓，和準備出訪非洲之餘，這位新外長與美國國務卿布林肯、俄羅斯外長拉夫羅夫

等外國對等官員通了電話。待到他出訪前一天，又因為入境防疫安排的分歧，中國暫停辦理韓、

日兩國國民的短期入境簽證。



當中國新外長的專機飛往非洲途中，又短暫降落在達卡的國際機場，以便他與孟加拉外長莫

門舉行短暫會晤。而上述所有事件，前前後後都只是在大約短短的十天之內發生。



＊中美為全球激烈博弈做準備＊



在中國展開頻密元旦外交活動之時，同樣在短短的十天之內，德國、南韓、立陶宛的國會議

員、前北約秘書長拉斯穆森相繼造訪了台島；此前表達過訪台意願的美國眾院共和黨領袖麥克錫

，經過１５輪投票後「天降大任」，終於當上了眾院議長，並且第一時間成立了推動對華冷戰的

眾院「美中戰略競爭特別委員會」。而美國伯克級神盾驅逐艦「鍾雲號」，亦在新年首次穿越了

台海。



同一時間，日本首相岸田文雄展開了歐美五國之行，以討論「中國威脅及台海局勢」推動與

美歐各國的「安保合作」為契機，推動軍國復活。而美國副國務卿費爾南德斯也到了首爾，催促

南韓加緊落實與中國產業技術及供應鏈脫勾。



遠在左翼政黨相繼執政的拉丁美洲，即將訪華的巴西總統盧拉在上任首周，就遭遇右翼前總

統博索納羅支持者的暴亂，國會、高等法院、總統府被佔領。雖然盧拉調動軍隊平亂，但巴西政

局顯然面臨一段動盪時期。



＊「戰狼外交官」並非個性表演＊



秦剛不待３月兩會召開，就於去年１２月３０日接任外長，這場看似急匆匆的人事安排，同

樣在過去十日引發各種揣測和話題，而且大多集中於他的禮賓司長資歷、「戰狼外交官」等行事

風格、以及是否有足夠經驗應對錯綜複雜的外交局面。



其實，只要羅列上述十天國內外發生的事件，就不難理解到，當前包括中美關係在內的全球

局勢，重在看大局，而不是個別外交官的行事風格。秦剛匆匆回國，反映在去年下旬的某個時刻

，北京確信在新的一年，中美在全球範圍的外交博弈，將提升至更激烈和更廣泛的層次。在中美

對話難有突破的情況下，秦剛繼續留在美國的價值，已經及不上他盡快回國，與原外長王毅一同

應對美國走向總統選舉年而即將出現的「驚濤駭浪」。



而講到「戰狼外交」，過去數年最為經典的一幕，其實是發生在剛卸任的前外辦主任楊潔箎

身上。他在２０２１年初中美阿拉斯加會談上，厲聲發出「中國人不吃這一套」的大白話。當時

王毅作為外長，大部分時間都是默默坐在楊潔箎身邊，聽他「拍桌子罵人」。



換言之，「戰狼外交」並非中國某位外交官單打獨鬥的「個性表演」，而是北京面對國際大

氣候惡化，尤其是美國自２０１６年特朗普對華展開貿易戰，及其後拜登政府對華展開「激烈競

爭」之下，做出的一種即時性戰術反應。它要求中國外交官改變過去一段時間致力爭取西方友誼

的慣性，而展示北京「敢於鬥爭」的姿態。



因此，媒體和輿論在探討中國外交新動向時，不應過高評估新外長個人行事風格的影響。尤

其不應忽略，在秦剛接任外長的頭十天，王毅也在中共中央外事辦主任的新崗位工作了十天。



＊綜合國力需形成拳頭力量＊



如果僅僅是把王毅和秦剛形容為「戰狼組合」，措辭雖然充滿張力，但同時卻也是在暗示，

未來北京的外交工作，除了延續原路線外並無新思維。筆者反倒認為，僅僅是依賴外交部展示「

戰狼精神」，恐怕已跟不上中美全球激烈博弈的新形勢需要。



因此，當前最為值得觀察的一個主要動向，是中國的外交決策和執行機制在新時期會發生何

種變化？有關問題仍應首先緊盯王毅，因為即使是按照現有體制，作為中國外交及國際戰略安全

政策的制訂者，他必須思考如何有效凝聚政治、經濟、軍事、科研和文化等綜合國力，在外交領

域形成拳頭力量，來應對各種外來挑戰。



另一方面，秦剛作為中國外交政策的執行者，他的禮賓司長及駐美大使歷練也俱有雙重作用

：第一個作用是在國際博弈的激烈環境中保持中國應有的外交禮節，例如他上任後與美國國務卿

布林肯和南韓外長朴振通電話時，措詞都在禮儀規範之內，但現實中，布林肯訪華仍然無期，而

南韓亦因為對華歧視性入境安排而遭到了中方對等制裁。



＊中美需維持外交溝通渠道以防誤判＊



隨著中美在未來的激烈角力只會有增無減，秦剛的前駐美大使身份還扮演著一項至關重要的

作用，就是在兩國關係徹底鬧僵，或是發生不測事件時，維持最基本的外交溝通渠道，防止兩個

核大國陷入不可控的危機甚至災難。



事實上，隨著中國綜合國力上升，及一帶一路合作向全球伸延，不僅是中國外長，甚至是中

國駐外前線外交官員，都可能遭遇各種突發情況，重則包括國外軍事政變、內戰下的撤僑或保護

中方設施基點，或是應友好國家要求提供安全保障；輕則包括參與大型海外救災或是人道援助等

，都可能觸及中國的軍事、基建、財政、交通、醫療、科研等各方力量。



中國的外交官員將在愈來愈多情況下，發現他們不僅只是既定政策的執行者，也是各種突發

狀況的應對與決策者。如何貫通決策與執行過程中的種種權職和行政關節，令綜合國力得到最大

化發揮，並加快對各種事態的反應速度，是比「戰狼外交」更值得關注的深層次中國外交體制問

題。《經濟通通訊社評論員 范強》

