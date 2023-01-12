《台股攻略－黃振宇》電子股普遍回吐，台股走勢震盪

《台股攻略》台股今日（１２日）走勢震盪，惟電子股普遍回吐，指數最高升至１４８１３

點後倒跌，航運股沽壓湧現，加權指數跌１９點，收１４７３１點，成交金額萎縮至新台幣

１４７４﹒６億元，三大法人合計淨買入新台幣２５﹒２９億元。

電子股方面，晶圓代工龍頭台積電及大立光將舉辦法說會，市場觀望氣氛濃厚，台積電收新

台幣４８６﹒５元，升０﹒４％；大立光受外資降評級消息影響，股價收新台幣２１６０元，跌

１﹒４％；台達電、研華、華碩、聯詠及矽力－ＫＹ均跌１﹒５％至３﹒９％。航運股方面，貨

櫃三雄同步下挫，長榮終收新台幣１５２﹒５元及萬海收新台幣７４﹒１元，均跌２﹒６％；陽

明收新台幣６２元，跌１﹒９。其他航運股方面，裕民與英美資源集團簽署４艘液化天然氣

（ＬＮＧ）雙燃料動力散裝貨輪十年長約，消息刺激其股價升近３％，正德、中櫃、榮運、宅配

通及慧洋－ＫＹ則跌１％至２％。航空雙雄的華航跌０﹒５％，長榮航無起跌。金融股方面，國

票金升１﹒７％，富邦金升１﹒４％，高雄銀、國泰金、華票及王道銀行均升０﹒６％至

０﹒８％，華南金及第一金則跌超過１％。台灣行政院會今日通過「疫後強化經濟與社會韌性及

全民共享經濟成果特別條例」草案，當地市民將獲發新台幣６０００元現金，觀光類股受資金追

捧，六角升超過７％，晶華、美食－ＫＹ及聯發國際均升超過３％，八方雲集、亞洲藏壽司及洛

碁均升１﹒３％至２﹒８％。

新年假期將至，台股成交金額連日縮減，料指數短期受制萬五點關口，現階段投資者宜保持

觀望，趁大市回調時採取分注入市策略。投資者短期可留意受惠新年假期概念的內需消費及觀光

股份。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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