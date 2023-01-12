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即市新聞

12/01/2023 09:50

《窩輪豪情－梁業豪》應採取較審慎的應市態度持有指數牛證

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、非必
需性消費業與資訊科技業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現
為比亞迪股份（０１２１１）、騰訊（００７００）與安踏體育（０２０２０），可用作買入其
相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的
股份，則宜首選新地（０００１６）、恒生銀行（０００１１）與百威亞太（０１８７６）。
　　昨早（１１日）恒指先跌後升，但於早市初段遇到較大的回吐壓力，指數從２１６８６急速
回跌。坦言，近日港股走勢實在十分難測；大市仍在嘗試升上更高的水平，卻見下跌動力不斷增
強，呈現欲跌還升的現象。科技指數與科指期貨終於均再創短期升浪新高，降低了科技股沽盤帶
動大市即時顯著的機會。對短線投機者而言，於爆炸性升浪中，當然可以單邊造好圖利；但於大
市的下跌動力已追近上升動力的時候，當然於任何造好行動（包括持有指數牛證）中採取較審慎
的應市態度，因值博率已大為下降，雖則中期形勢依然顯著向好。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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