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即市新聞

12/01/2023 08:39

【虛幣世界】ＦＴＸ已收回５０億資產，比特幣升近萬八美元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》消息指，在ＦＴＸ聽證會上，該交易所表示，已經收回了超過
　５０　億美元的不同資產，但不包括巴哈馬證券委員會持有的另外４﹒２５億美元的加密貨幣
。代表ＦＴＸ的Ｌａｎｄｉｓ　Ｒａｔｈ＆Ｃｏｂｂ律師Ａｄａｍ　Ｌａｎｄｉｓ表示，他們知
道「薯條哥」用這筆錢做了什麼，其中包括購買飛機、房屋、舉辦派對、進行政治捐款，同時贊
助了邁阿密的ＦＴＸ競技場、一級方程式車隊、英雄聯盟、科切拉音樂節以及許多其他企業、事
件和人物。
　　比特幣再現升幅，目前貼近１８０００美元，交易員關注今日的美國通脹報告，美國股市收
高。以科技股為主的納斯達克綜合指數收盤上漲１﹒７％，而標準普爾５００指數和道瓊斯工業
平均指數（ＤＪＩＡ）分別上漲１﹒２％和０﹒８％。
　　加密貨幣走勢平穩，據《經濟通》數據顯示，比特幣現報１７９４６﹒９４元（美元．下同
），升０﹒０２％（２４小時比較．下同）；以太幣現報１３９０﹒３５元，升０﹒０７％；艾
達幣報０﹒３２３３元，升０﹒０９％；瑞波幣報０﹒３７３６元，升０﹒２２％。（ｕｌ）
　
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