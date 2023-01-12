《談國論企－黎偉成》企貸上季度倍升挺經濟穩中有進增

《談國論企》中國的商業銀行等金融機構的人民幣貸款增長淨額，於２０２２年１２月份同

比大幅多增２３﹒８９％，使全年淨增的增幅達６﹒８１％，幅度比２０２１年１２月份及全年

升幅為高，是為年內大部分時間受到新冠疫症的主要變種毒株Ｏｍｉｃｒｏｎ困擾，足見金融機

構積極響應央行的呼籲，強力的支持國民經濟盡快恢復。相信２０２２年底的信貸快增，有可能

推動經濟重新回復穩中有進的發展。我估計國內生產總值ＧＤＰ於２０２３年增４﹒５５％。



＊企事業中長期貸款大增顯投資意欲轉強＊



來自中國人民銀行所發布的最新金融統計資料，金融機構的人民幣貸款淨增額度於２０２２

年１２月份達１﹒４萬億元（見表一），同比增長２３﹒８９％，扭轉１１月份１﹒２１萬億元

少增４﹒７１％，和１０月份少增２５﹒５３％的情況，使四季度貸款累計淨增持平於上年同期

的３﹒２２萬億元（見表二），相對三季度及二季度分別增加的１１﹒１１％與４﹒９１％表面

相對遜色。相信這與境內經濟於２０２２年四季度發展和表現差強人意有關。

按中國國家統計局的最新數據，顯示中國的經濟中的工業生產、固投和服務業於２０２２年

１１月份增長續見放緩，社會消費品零售總額同比更下跌，無疑受到國際環境及國內疫情多發廣

發等多重挑戰所產生之況，惟政府高效統籌疫情防控達致一定的預期成效，於２０２２年１２月

中推出「新十條」和「通信行程卡」下線，使境內民眾出行特別是跨域出行復常，方便上班工作

、餐飲住宿、購物旅行和強化商務洽談，強化投資、就業和消費等內需動力，是為商業銀行人民

幣貸款淨增長額度大幅上升之因。

因中國人民銀行此番發布的金融統計屬２０２２年全年，而非單一的１２月份，故只能按此

分析去年全年的情況。惹人注目的仍然是（一）企（事）業單位的人民幣貸款相當強勁，淨增額

度於２０２２年１２月份全年１７﹒０９萬億元（見表三．下同），同比增長４２﹒１８％，而

２０２１年全年僅淨增１２﹒０２萬億元同比減少１﹒２３％，便可在相當程度反映出商業銀行

對企業的高度支持。

商業銀行對企（事）業的貸款，主要集中於（１）中長期貸款，淨增額度於２０２２年全年

達１１﹒０６萬億元，同比升１９﹒８％，相對於２０２１年全年９﹒２３萬億元所增４﹒８％

，多增整整１５個百分點，乃受２０２２年１１月份及１０月份分別增１﹒１５倍和１﹒１１倍

的強力支持。此足見商業銀行相當強力支持企業的發展和投資活動，當然更反映出企業對中長線

固投轉為積極和具信心。中國政府採取適當和及時有效的措施挺國民經濟，和應對反擊美國瘋狂

全面攬炒劣行，取得成效；歐美經濟漸步衰退險境，暫未使中國商品出口受到太大壓力。

至於企業的（２）短期貸款淨額，於２０２２年全年達３﹒０３萬億元，同比更飆升２﹒２

倍，加上（３）票據融資淨增２﹒９６萬億元同比增９７﹒３％。要指出：企業在境內經濟漸恢

復與境外經濟低迷之困，最首要的是要解決現金流，得到商業銀行的積極和正面的支持。



＊居民消費審慎而買樓置業情況持續疲弱＊



問題在於（二）住戶貸款，有每下愈況之概：於２０２２年全年僅達３﹒８３萬億元同比大

幅減少５１﹒６４％，相對２０２１年全年７﹒９２萬億元即使僅增０﹒６３％的情況要遜色得

多。尤其是（Ｉ）中長期貸款，於２０２２年全年淨增２﹒７５萬億元，同比減少５４﹒７６％

，而２０２１年全年淨增６﹒０８萬億元尚升２﹒１％，便見情況甚差勁。住戶的中長期貸款，

多用於購買商品住宅房，此顯內地的房地產市場情況頗差。

再看（ＩＩ）住戶的短期貸款，於２０２２年全年淨增１﹒０８萬億元而同比大幅減少

４１﹒０３％，較２０２１年同期減７﹒６％至１﹒８４萬億元，情況有明顯惡化。此數與消費

活動有關，反映出以居民購物有關的內需情況不理想。這與疫情在境內出現散發多發凡幾個月，

所造成的困擾，相當重大。

國家衛生健康委於２０２２年１２月２６日，按最新發展而基本穩定下來的疫情，宣布把沿

用約３年的「新型冠狀病毒肺炎」正名為「新型冠狀病毒感染」，並於２０２３年１月８日開始

以保健康、防重症為主調的全面優化境內的防控疫情措施，放寬對外通關。疫情基本緩和及受控

，是時候集中更大的力量重新穩中有進發展國民經濟，改善民生，對中國，對世界，都是相當良

好和正面的轉化。《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠

ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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表一：金融機構人民幣貸款變化

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淨貸款額度（億元） 累計額度（億元）

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１２月２０２２ １﹒４萬 ＋２３﹒８９％ ２１﹒３１萬 ＋６﹒８１％

１１月２０２２ １﹒２１萬 －４﹒７２％ １９﹒９萬 ＋５﹒８５％

１０月２０２２ ６１５２ －２５﹒５３％ １８﹒６９萬 ＋６﹒５５％

９月２０２２ ２﹒４７萬 ＋４８﹒７％ １８﹒０８萬 ＋８﹒１３％

８月２０２２ １﹒２５萬 ＋２﹒４６％ １５﹒６萬 ＋３﹒５８％

７月２０２２ ６７９０ －３７﹒１２％ １４﹒３５萬 ＋３﹒７５％

６月２０２２ ２﹒８萬 ＋３２﹒５％ １３﹒６８萬 ＋７﹒２１％

５月２０２２ １﹒８９萬 ＋２６％ １０﹒８８萬 ＋２﹒２５％

４月２０２２ ６４５４ －５５﹒９％ ８﹒９９萬 －１﹒６４％

３月２０２２ ３﹒１３萬 ＋１４﹒６％ ８﹒３４萬 ＋８﹒７３％

２月２０２２ １﹒２３萬 －９﹒５％ ５﹒２１萬 ＋５﹒４６％

１月２０２２ ３﹒９８萬 ＋１１﹒１７％ ３﹒９８萬 ＋１１﹒１７％

１２月２０２１ １﹒１３萬 －１０﹒３％ １９﹒９５萬 ＋３﹒０４％

１２月２０２０ １﹒２６萬 ＋１０﹒５２％ １９﹒３６萬 ＋１６﹒７７％

１２月２０１９ １﹒１４萬 ＋５﹒６％ １６﹒８１萬 ＋４％

１２月２０１８ １﹒０８萬 ＋８４﹒８％ １６﹒１７萬 ＋１９﹒５１％

１２月２０１７ ５８４４ －４３﹒８％ １３﹒５３萬 ＋６﹒９％

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表二：人民幣貸款季度累計統計（億元）

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２０２２年 ２０２１年

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四季度 ３﹒２２萬 持平 ３﹒２２萬 －４﹒７％

三季度 ４﹒４萬 ＋１１﹒１１％ ３﹒９６萬 －５﹒０％

二季度 ５﹒３４萬 ＋４﹒９１％ ５﹒０９萬 ＋２％

一季度 ８﹒３４萬 ＋８﹒７３％ ７﹒６７萬 ＋８﹒０２％

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表三：金融機構人民幣貸款淨增長結構（萬億元計，同比增╱減）

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２０２２年全年 ２０２１年全年

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住戶貸款 增３﹒８ －５１﹒６４％ 增７﹒９２ ＋０﹒６

３％



短期 增１﹒０８ －４１﹒０３％ 增１﹒８４ － ２

﹒６％

中長期 增２﹒７５ －５４﹒７６％ 增６﹒０８ ＋２﹒

１８％

企（事）業單位 增１７﹒０９ ＋４２﹒１８％ 增１２﹒０２ －１﹒

２３％

短期 增３﹒０３ ＋２﹒２倍 增０﹒９４６８

＋４﹒８％

中長期 增１１﹒０６ ＋１９﹒８％ 增９﹒２３ ＋４﹒

８％

票據融資 ２﹒９６ ＋９７﹒３％ １﹒５ ＋１﹒０３

％



非銀行金融機構 增０﹒１２５４ 減０﹒０８４７ －

８２％

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資料來源：中國人民銀行

資料整理：黎偉成

