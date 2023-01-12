《欣勢利導－陳欣》通脹數據來襲，美元險守１０３

《欣勢利導》本周二（１０日）美聯儲理事鮑曼發表鷹派言論，指出雖然通脹有下降跡象，

但依然要維持現有貨幣政策繼續加息，以令通脹達到２％的目標水平。美聯儲官員多次表態為緊

縮政策護航，但市場仍執著認為美聯儲會因通脹降溫而放緩加息。昨日（１１日）美股美債同步

上揚，顯示投資者似乎無視美聯儲官員講話，愈發相信通脹數據將繼續回落。而早前薪資增長放

緩及服務業ＰＭＩ數據萎縮等狀況，都支持了市場質疑美聯儲論調的觀點。

今晚（１２日）美國將公布１２月ＣＰＩ數據，媒體調查預測數字同比升幅將較前值

７﹒１％下降至６﹒５％。此外，美國商品期貨委員會（ＣＦＴＣ）上周數據顯示，美元淡倉合

約升至３０４５７張，為１８個月高位，證明投資者偏向看淡美元。技術上，美匯指數整體走勢

疲弱，現時險守１０３重要關口，投資者需留意今晚美國ＣＰＩ數據。

《資深外匯分析師 陳欣》



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