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12/01/2023 15:11

《欣勢利導－陳欣》通脹數據來襲，美元險守１０３

　　《欣勢利導》本周二（１０日）美聯儲理事鮑曼發表鷹派言論，指出雖然通脹有下降跡象，
但依然要維持現有貨幣政策繼續加息，以令通脹達到２％的目標水平。美聯儲官員多次表態為緊
縮政策護航，但市場仍執著認為美聯儲會因通脹降溫而放緩加息。昨日（１１日）美股美債同步
上揚，顯示投資者似乎無視美聯儲官員講話，愈發相信通脹數據將繼續回落。而早前薪資增長放
緩及服務業ＰＭＩ數據萎縮等狀況，都支持了市場質疑美聯儲論調的觀點。
　　今晚（１２日）美國將公布１２月ＣＰＩ數據，媒體調查預測數字同比升幅將較前值
７﹒１％下降至６﹒５％。此外，美國商品期貨委員會（ＣＦＴＣ）上周數據顯示，美元淡倉合
約升至３０４５７張，為１８個月高位，證明投資者偏向看淡美元。技術上，美匯指數整體走勢
疲弱，現時險守１０３重要關口，投資者需留意今晚美國ＣＰＩ數據。
《資深外匯分析師　陳欣》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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