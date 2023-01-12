【新冠感染】默沙東：從未授權中國廠商生產或仿制新冠藥

《經濟通通訊社１２日專訊》默沙東（中國）投資有限公司１１日發布聲明稱，近日，有廠

商打著「默沙東授權」和「默沙東捐贈」等旗號，向部分省市供應新冠藥物，為此公司鄭重聲明

：一是默沙東口服新冠藥物通用名是莫諾拉韋膠囊，商品名為利卓瑞，再無其他中文名稱。

二是默沙東新冠藥物嚴格按照經國家批准的文件進行包裝並對所有產品進行藥品追溯碼賦碼

。

三是國藥控股份分銷中心有限公司是默沙東唯一且合法授權的、在中國境內的進口商並負責

分銷至下游經銷商。默沙東從未授權國內的其他廠商生產或仿制莫諾拉韋並向中國市場供貨。

四是為滿足中國患者的需求，助力中國抗擊新冠疫情，默沙東已與國藥集團展開莫諾拉韋的

生產技術許可談判，以便國藥集團未來可以在中國境內生產和供應該藥物。

默沙東呼籲各藥品生產╱經營企業、藥品採購和銷售平台，尊重企業的合法權益，共同維護

國內藥品市場合法、公平的經營秩序。非正規渠道的藥物，未獲國家藥品監管部門批准，其生產

、質量和療效無法得到保障，對患者用藥和醫療安全存在極大的隱患。對於部分藥品企業的侵權

行為，默沙東將採取必要的法律措施。（ｌｃ）

