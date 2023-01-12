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12/01/2023 12:07

《午市前瞻》美通脹回落將有利恒指試兩萬二，體品股宜先獲利離場

　　《經濟通通訊社１２日專訊》恒生指數半日收報２１３６５，跌７０點或０﹒３３％，主板
成交９３６﹒７５億元。恒生中國企業指數報７２７１，跌３９點或０﹒５４％。恒生科技指數
報４４６１，跌８５點或１﹒８９％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團
（０３６９０）；騰訊控股收報３６０﹒６元，跌１３﹒２元或３﹒５３％，成交７５﹒５２億
元；阿里巴巴－ＳＷ收報１０９﹒３元，跌３﹒６元或３﹒１９％，成交５６﹒２２億元；美團
收報１７２元，跌２元或１﹒１５％，成交３７﹒０９億元。比亞迪升６％表現最佳藍籌國指三
大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里
巴巴－ＳＷ及美團。　
　
＊連敬涵：大市沽壓不算大＊
　
　　恒指連續兩日高開後回落，香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，近日
市場觀望恒指何時從高位回吐，今日可見有一定數量獲利盤湧現，反映農曆年前難大升的預期。
他指，大市正消化這部分沽盤，所幸目前回吐壓力不算太大，預期周五仍要逐步消化。
　　連敬涵提醒，若美國今晚公布的通脹率有進一步回落，淡化市場對聯儲局進一步大幅加息的
預期，不排除恒指下周突破２２０００大關。
　
＊內地消費意欲尚未恢復＊
　
　　安踏（０２０２０）公布，２０２２年第四季安踏品牌產品零售金額按年錄得高單位數倒退
，ＦＩＬＡ品牌產品零售金額更按年錄得１０至２０％低段倒退，所有其他品牌產品零售金額按
年相比錄得１０％至２０％低段的增長。安踏今早曾升逾５％，惟半日升幅收窄至不足１％。
　　連敬涵指ＦＩＬＡ銷售不似預期，將影響安踏全年業績表現。目前體品股正觀望內地銷售能
力恢復程度，多地已過了疫情高峰，復常後將對零售股有利。但他強調，目前內地人消費意欲不
高，即使復常亦對銷售增長存懷，短期難以看好，建議持貨者可先獲利離場，未持貨者則宜觀望
。（ｈｃ）

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