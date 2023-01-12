阿里（９９８８）據報售印度Ｐａｙｔｍ持股，涉資１﹒２５億美元

《經濟通通訊社１２日專訊》據《路透》引述消息報道，阿里巴巴（０９９８８）通過大額

交易出售印度數碼支付平台Ｐａｙｔｍ的３﹒１％股份，涉資１﹒２５億美元。

消息人士稱，阿里以每股５３６﹒９５印度盧比（折合約５１﹒４港元）的價格出售該股份

。截至去年９月底，阿里持有Ｐａｙｔｍ的６﹒２６％股份。摩根士丹利擔任阿里這筆交易的顧

問。（ａｃ）

