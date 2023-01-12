阿里（９９８８）據報售印度Ｐａｙｔｍ持股，涉資１﹒２５億美元

《經濟通通訊社１２日專訊》據《路透》引述消息報道，阿里巴巴（０９９８８）通過大額
交易出售印度數碼支付平台Ｐａｙｔｍ的３﹒１％股份，涉資１﹒２５億美元。
消息人士稱，阿里以每股５３６﹒９５印度盧比（折合約５１﹒４港元）的價格出售該股份
。截至去年９月底，阿里持有Ｐａｙｔｍ的６﹒２６％股份。摩根士丹利擔任阿里這筆交易的顧
問。（ａｃ）
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|生財有道12/01/2023
【港元定存】工銀亞洲分階段港元定存平均年息率降至4.64厘
|中國故事12/01/2023
《神州經脈》CPI符預期PPI遜色 人幣攀至五月高 A場回升
|財經熱話12/01/2023
比亞迪擬大舉進軍印度市場再飆半成 股神愈沽愈要買？
|財經熱話12/01/2023
【風水指數】中信里昂：恒指兔年11月見頂 旺石油及科技板塊
|香港要聞12/01/2023
【通關復常】高鐵事隔3年後復運 一文看清乘車流程等注意事項
|大行報告12/01/2023
【大行炒D乜】科技股返嚟喇！大行齊升目標價
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰