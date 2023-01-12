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12/01/2023 17:46

【北水炒Ｄ乜】淨流出２４﹒２２億元，買比亞迪沽騰訊

　　《經濟通通訊社１２日專訊》今日恒指高開１６３點，報２１５９９點。最高升２６２點報
２１６９８點，最低跌２１２點報２１２２３點。恒指收報２１５１４點，升７８點或
０﹒３６％。
　　北水全日淨流出２４﹒２２億元，上日淨流入９﹒７２億元。北水淨買入最多的個股依次是
比亞迪股份（０１２１１）、中國移動（００９４１）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣出
最多的依次是騰訊控股（００７００）、快手（０１０２４）、美團（０３６９０）。
　　主板成交１５９５﹒８４億元減少３﹒８％。其中港股通成交４０５﹒６億元，佔總成交
２５﹒４％。
　
＊比亞迪望印度電動車市佔率達四成＊
　
　　據外電引述比亞迪（深：００２５９４）印度子公司高級副總裁指，比亞迪希望到２０３０
年在印度電動車市場的佔有率達到４０％，他稱比亞迪定位為一家全球技術巨頭，能克服中國公
司在印度運營的障礙，並給客戶帶來信心。
　　比亞迪股份升５﹒２５％報２２８﹒４元，北水淨買入５﹒６億元；中國移動升１﹒７７％
報５４﹒７５元，北水淨買入３﹒２億元；中國海洋石油升２﹒３８％報１０﹒３４元，北水淨
買入２﹒７億元。
　　騰訊控股跌２﹒６２％報３６４元，北水淨賣出２３﹒４億元；快手跌４﹒５％報
７３﹒２５元，北水淨賣出４﹒６億元；美團跌０﹒５７％報１７３元，北水淨賣出２﹒８億元

　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪股份　　（０１２１１）　　　　　　５﹒６４
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　　３﹒１９
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　２﹒６５
　　新華保險　　　（０１３３６）　　　　　　１﹒６９
　　小鵬汽車　　　（０９８６８）　　　　　　０﹒３４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　（００７００）　　　　－２３﹒４３
　　快手　　　（０１０２４）　　　　　－４﹒６５
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　－２﹒８５
　　藥明生物　（０２２６９）　　　　　－１﹒１５
　　李寧　　　（０２３３１）　　　　　－１﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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