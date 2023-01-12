《美元走勢－羅明立》日圓升值可能甚高，可逢低吸納

東京收市 最高價 最低價

貨幣

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美元╱日圓 １３１﹒８５ １３２﹒０４ １３１﹒３６

歐元╱美元 １﹒０７６２ １﹒０７７５ １﹒０７５５

英鎊╱美元 １﹒２１４３ １﹒２１７０ １﹒２１３４

美元╱瑞郎 ０﹒９３３７ ０﹒９３３７ ０﹒９３０２

美元╱港元 ７﹒８１１８ ７﹒８１２５ ７﹒８０８８

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《美元走勢》周三（１１日）美匯指數維持窄幅波動，投資者對今晚（１２日）公布的美國

最新消費物價指數極為關注，認為該數據可能會對利率走向提供更清晰的線索。近期市場對聯儲

局２月會議上加息０﹒２５％的預期迅速升溫，特別是１２月時薪增長明顯放緩後，如果今晚的

ＣＰＩ數據反映通脹繼續回落的話，可能會推動局方提早調整貨幣政策，波士頓聯邦儲備銀行主

席柯林斯就表表示，傾向於在下次會議上加息四分之一厘，市場估計利率將在６月份達到峰值的

４﹒９２％。

在預期聯儲局進一步放慢加息幅度的同時，市場認為日本央行很快會再次放寬孳息率曲線控

制的波幅，日圓回升至１３１﹒５０兌１美元。今年日本央行很大機會在貨幣政策上作出重大調

整，日圓升值的可能性甚高，現時１３５及１３８是美元兩個重要的阻力，可逢低吸納日圓。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒０７８０ １﹒０６６０ １﹒０８２０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 沽出英鎊 １﹒２２１０ １﹒２０８０ １﹒２２５５

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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