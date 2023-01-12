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12/01/2023 10:12

【通關復常】林世雄：高鐵周日復運，南北行每日車票上限各五千

　　《經濟通通訊社１２日專訊》高鐵香港段及西九龍口岸停運近３年，將於周日（１５日）起
恢復服務。運輸及物流局局長林世雄今早見在西九龍站見記者表示，為確保高鐵服務暢順，每日
設車票上限１萬張，南下、北上各設５０００張，並會再視乎西九龍站運作及旅客需求陸續增加
車票。
　　林世雄表示，長途客運涉及途程較長，需較多時間與相關單位聯繫，將視乎西九龍站運作情
況，再檢視恢復長途客運服務。
　　另外，新增廣州東站服務後，他稱，會檢視現有直通車運作方向。而廣州東站服務一直在商
討過程當中，由於高鐵香港段停運近３年，因此於復運同一時間新增服務。
　　高鐵香港段及西九龍口岸將於３天後的周日，即１月１５日起恢復服務。復運後會改用電子
票，初期來往香港至福田、深圳北、廣州南及新增的廣州東，中途站包括光明城、虎門、慶盛及
新增的東莞南和東莞站，但復運初期只限行走廣東省路段。
　　恢復服務後的西九龍站口岸將於早上６時半至晚上１１時半開放，持有效車票，以及４８小
時內核酸檢測陰性結果報告者，即可經口岸來往香港及內地，不需在網上申請通關配額。
（ｒｈ）

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