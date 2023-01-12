《新股上市》據報眾安智慧生活擱置在港上市，因市況問題

《經濟通通訊社１２日專訊》據《路透》旗下ＩＦＲ引述消息報道，由眾安集團
（００６７２）分拆的內地物業管理服務商眾安智慧生活（０２２７１）因市況問題，已擱置香
港新股發行計劃。
眾安智慧生活計劃全球發售約１﹒２６７億股，國際及香港分別佔九成及一成，每股招股價
１﹒３８元至１﹒７８元，一手２０００股「入場費」為３５９５﹒９１元。公司於１月９日結
束公開招股，原定於１月１６日掛牌，上市聯席保薦人為招商證券國際及中泰國際。（ｂｉ）
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