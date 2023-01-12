  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/01/2023 11:29

《新股上市》據報眾安智慧生活擱置在港上市，因市況問題

　　《經濟通通訊社１２日專訊》據《路透》旗下ＩＦＲ引述消息報道，由眾安集團
（００６７２）分拆的內地物業管理服務商眾安智慧生活（０２２７１）因市況問題，已擱置香
港新股發行計劃。
　　眾安智慧生活計劃全球發售約１﹒２６７億股，國際及香港分別佔九成及一成，每股招股價
１﹒３８元至１﹒７８元，一手２０００股「入場費」為３５９５﹒９１元。公司於１月９日結
束公開招股，原定於１月１６日掛牌，上市聯席保薦人為招商證券國際及中泰國際。（ｂｉ）

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話12/01/2023
【復常炒D乜】內地重開刺激需求油價五連漲　中海油增產獲大行唱好追落後
人氣文章香港要聞12/01/2023
【通關復常】林世雄：高鐵周日復運　南北行每日車票上限各五千
人氣文章財經熱話12/01/2023
【油價強勢】紐約期油連升五日　揀三桶油定美國油股？
人氣文章財經熱話12/01/2023
《午市前瞻》美通脹回落將有利恒指試兩萬二 體品股宜先獲利離場
人氣文章財經熱話12/01/2023
【虛幣世界】FTX已收回50億資產，比特幣升近萬八美元
人氣文章中國故事11/01/2023
《神州經脈》信貸數據喜憂參半　監管擬改善房企負債表　滬指又跌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金