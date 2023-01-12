《本港樓市》啟德跑道區４Ａ１住宅項目命名啟德海灣，擬首季推售

《經濟通通訊社１２日專訊》嘉華國際（００１７３）、會德豐地產、中海外

（００６８８）旗下九龍東啟德第４Ａ區１號住宅項目命名為「ＫＴ Ｍａｒｉｎａ啟德海灣」

；第一期則命名為「ＫＴ Ｍａｒｉｎａ １ 啟德海灣１」，位於承豐道１５號，即跑道區或

稱Ｐａｒｋ Ｐｅｎｉｎｓｕｌａ內。項目第一、二期預計關鍵日期分別為２０２４年１０月

３１日及２０２５年４月３０日。

嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）溫偉明在記者會上表示，項目將分開２期發展，

提供約２１３８伙，主打２房戶，料受港島東及九龍東買家追捧。

他指出，會積極考慮於季內推售項目，但去年銷售量少，數據分析較為困難，但會研究樓盤

盡快應市。另項目定價參考同區成交，以及九龍東、港島東二手成交。他又稱，首批單位會以貼

近市價推出。



＊會地料全年樓價升５％至８％＊



會德豐地產常務董事黃光耀表示，隨疫情放寬等，經濟會盡快復常，近期股市亦向好，因此

對今年樓市較有信心，料今年樓價升５％至８％。惟首２月因通關效應仍需時反映，他預料２月

之後，市場成交反彈，以及發展商會適時推售新盤。

中國海外地產董事總經理游偉光則稱，「ＫＴ Ｍａｒｉｎａ １ 啟德海灣１」設１幢住

宅大樓，包括２Ａ、２Ｂ、２Ｃ座，涵蓋１至３房，提供１０１７伙。（ｒｈ）





