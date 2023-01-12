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12/01/2023 12:38

【ＥＳＧ】港交所倡企業決策納入ＥＳＧ，碳市場需協作達淨零未來

　　《經濟通通訊社１２日專訊》港交所（００３８８）市場聯席主管蘇盈盈表示，要發展碳市
場，便０需要各企業協作，企業應把環境、社會及管治（ＥＳＧ）納入投資者決策當中，並把資
本轉移至碳市場中，並認為需要不同參與者合作，才可邁向淨零未來。
　　蘇盈盈以視像形式出席亞洲金融論壇時指出，２０２１年自願碳市場交易突破２０億美元，
按年增加３倍，可見市場對碳交易有濃厚興趣，隨著各國推動碳中和目標時間愈來愈近，市場規
模將繼續增長。
　　她表示，碳市場目前處於發展初期，需要市場大量合作才能將投資項目放在一起，以及將資
金引導到基礎設施和開發中，因此港交所去年推出Ｃｏｒｅ　Ｃｌｉｍａｔｅ國際碳市場，是希
望建立網絡。
　　她提到港交所與上海及廣州簽署了備忘錄，在股市及債市有不同程度的合作，港交所去年成
立國際碳市場委員會，其成員來自世界各地，當中，中國是重要的參與方，其碳排放量較高，相
信未來中國是重要額度的供應方及賣方，港交所期望日後與內地政府、企業及投資者會有巨大的
合作空間。（ｃｌ）

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