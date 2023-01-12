【夜期時段】即月期指報２１６２３點，升３４點，高水１０９點

《經濟通通訊社１２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１５９８點，升９點，高水８４

點，最新報２１６２３點，升３４點，高水１０９點，合約成交４７０張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７３４１點，升６點，高水２９點，最新報７３４８點，升

１３點，高水３６點，合約成交２０５張。

