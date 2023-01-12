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12/01/2023 17:20

【夜期時段】即月期指報２１６２３點，升３４點，高水１０９點

　　《經濟通通訊社１２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１５９８點，升９點，高水８４
點，最新報２１６２３點，升３４點，高水１０９點，合約成交４７０張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報７３４１點，升６點，高水２９點，最新報７３４８點，升
１３點，高水３６點，合約成交２０５張。

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