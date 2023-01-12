【風水指數】中信里昂：恒指兔年１１月見頂，旺石油及科技板塊

《經濟通通訊社１２日專訊》中信里昂證券發表２０２３年風水指數報告，預測新一年恒指

的走向及相對表現。報告表示，２０２３年為癸卯兔年，恒生指數屬土雞，預測黑兔在年初將東

走西顧、試探一番，夏末蹉跎下行，之後在年底反彈，整個冬季持續活躍，以小漲之勢收尾，料

今年恒指在８月見全年最低位，１１月恒指將會見全年最高位。

報告續指，水兔隱含火勢，得陰木相生，一點即燃。由於雞命中缺火，這把火將平衡其命盤

。兔子八字欠金，絕非吉兆。金者金錢也，代表股市；命盤預示動作連連，但所獲不多。



＊今年旺石油、天然氣及科技板塊＊



報告提及，按風水理論，今年財運最旺的是火系行業，包括石油、天然氣、時裝和科技，高

點出現在春末。與之相似，木系行業運勢也不錯，包括醫療、教育和種植業，高點出現在早春、

晚秋和冬季。

報告又指，土系的房地產、建築業和水系的旅遊、酒店和運輸業很可能表現平平。這也許讓

人失望，但對香港和大中華區的旅遊和房地產業而言，這可能已是有所好轉。由於八字再次缺金

，金融和以金屬為原材料的行業，如電池製造，將持續受壓。（ｂｎ）

