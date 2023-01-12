【風水指數】中信里昂：兔年電信互聯網、石油天然氣及半導體大吉

《經濟通通訊社１２日專訊》中信里昂發表兔年風水指數報告表示，兔年「大吉」的行業方

面為火，相關行業為電信╱互聯網、石油與天然氣、半導體，並指八字命盤火運亨通，高點位於

春末，屆時水氣處於低谷，利於大火旺燒。



＊火系行業「大吉」，木系行業「吉」＊



報告指，雖然世界各地都面臨供應鏈問題，需求水準也高低不等，但廣告業和小型科技類產

品將承托消費，讓其維持較高水準。各個火系行業均將上行，從其貌不揚的焦炭爐到美妝、再到

光學產品。需要特別留意的是迴圈再生和維修兩個行業將緩步攀升。

至於「吉」的行業方面則為木，相關行業為醫療衛生、種植業以及消費品，並指盤中水勢豐

盈，勢能生木，但火勢同樣兇猛，遇木則焚。因此，今年木系行業可能動作多多，但實際漲跌很

微。木運仍屬強勢。此外，飛星圖中，位居中央的也是一顆木星。預計以下行業會行好運，包括

教育、設計、整修、藝術、宗教和出版。



＊凶」行業為金，不利金融及策略＊



報告提及，「凶」的行業方面為金，相關行業為金融及策略等，並提及八字命盤中已經連續

第二年缺金。市場很明顯會受創，但受影響的主要是鋼鐵和機械行業，而這兩個行業相比去年本

也不太可能有起色。從夏到冬的幾個月通常有利於金，八月和九月會有一波基本支撐，但這段時

間市場本就困難重重，因此不會有外界幫助。

報告指出，陽宅風水方面，正北和正南是今年的最佳方位，西南和中央次之。最好避開東北

和西北兩個是非之地。正東和正西也要小心行事。今年太歲位於正東，凶煞歲破和三殺星位於正

西。



＊狗、猴、羊、豬和龍將迎來一年好運＊



經歷大起大跌的虎年，大部份生肖將能在來年稍稍喘息，不怕猛禽的狗、猴、羊、豬和龍將

迎來一年好運，鼠、牛和馬運勢上佳，兔和虎雖有顧慮，但來年也算順利，另外，一年中雞的運

勢最差，不但會落水，還要提防鷹隼的撲擊。

屬兔之人的財神方位為東北，強運器物為青釉球瓶，幸運顏色為紅色、黑色及藍色，又指順

風順水的日子要暫時告一段落了。雖然今年有幾顆吉星護體，但要謹記，篝火之旁當有群狼環伺

。（ｂｎ）

