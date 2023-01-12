《再戰明天》岸田文雄訪美會拜登，美國公布進出口物價等數據

《經濟通通訊社１２日專訊》岸田文雄訪美會拜登，及美國公布進出口物價等數據，料為周

五（１３日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，日本首相岸田文雄訪美，與美國總統拜登在白宮舉行會談，話題涵

蓋朝鮮、烏克蘭、台海緊張局勢和「自由和開放的印太地區」等問題；美國國務卿布林肯和國防

部長奧斯汀將與日本外務大臣林芳正和防衛大臣濱田靖一共同主持２０２３年美日安全磋商委員

會會議。周五本港時間９：００ａｍ，韓國央行召開貨幣政策會議，會後央行總裁李昌鏞召開記

者會。



＊英國公布服務業指數，歐元區公布工業生產＊



數據方面，周五本港時間７：５０ａｍ，日本公布１２月貨幣供應Ｍ２；１２月貨幣供應

Ｍ３。本港時間３：００ｐｍ，英國公布１１月服務業指數，月率料由０﹒６％逆轉至下滑

０﹒１％；１１月工業生產月率料下滑０﹒２％，年率跌幅料由２﹒４％擴大至２﹒８％。本港

時間６：００ｐｍ，歐元區公布１１月工業生產，年率升幅料由３﹒４％收窄至０﹒５％，經季

節調整月率料由下滑２％改善至升０﹒５％；１１月貿易收支，經季節調整料由負２８３億歐元

收窄至負２１０億歐元。本港時間９：３０ｐｍ，美國公布１２月出口物價，月率跌幅料由

０﹒３％擴大至０﹒７％，年率升幅料由６﹒３％擴大至７﹒３％；１２月進口物價，月率跌幅

料由０﹒６％擴大至０﹒９％，年率升幅料由２﹒７％收窄至２﹒２％。本港時間

１１：００ｐｍ，美國公布１月密歇根大學消費者信心指數，料由５９﹒７升至６０﹒５。

在本港，明日公布業績的公司有：寶沙發展（０１０６９）、彭順國際（０６１６３）、萬

星控股（０８０９３）、環康集團（０８１６９）、新愛德集團（０８４１２）、瑞強集團

（０８４２７）、ＩＴＰ ＨＯＬＤＩＮＧＳ（０８４４６）、千盛集團控股（０８４７５）、

遠見控股（００８６２）等。

此外，明日讀書郎（０２３８５）、天齊鋰業（０９６９６）等將有基石投資者持股解禁。

（ｗａ）

