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12/01/2023 19:23

《再戰明天》岸田文雄訪美會拜登，美國公布進出口物價等數據

　　《經濟通通訊社１２日專訊》岸田文雄訪美會拜登，及美國公布進出口物價等數據，料為周
五（１３日）市場焦點。
　　各國重要經濟活動方面，日本首相岸田文雄訪美，與美國總統拜登在白宮舉行會談，話題涵
蓋朝鮮、烏克蘭、台海緊張局勢和「自由和開放的印太地區」等問題；美國國務卿布林肯和國防
部長奧斯汀將與日本外務大臣林芳正和防衛大臣濱田靖一共同主持２０２３年美日安全磋商委員
會會議。周五本港時間９：００ａｍ，韓國央行召開貨幣政策會議，會後央行總裁李昌鏞召開記
者會。
　
＊英國公布服務業指數，歐元區公布工業生產＊
　
　　數據方面，周五本港時間７：５０ａｍ，日本公布１２月貨幣供應Ｍ２；１２月貨幣供應
Ｍ３。本港時間３：００ｐｍ，英國公布１１月服務業指數，月率料由０﹒６％逆轉至下滑
０﹒１％；１１月工業生產月率料下滑０﹒２％，年率跌幅料由２﹒４％擴大至２﹒８％。本港
時間６：００ｐｍ，歐元區公布１１月工業生產，年率升幅料由３﹒４％收窄至０﹒５％，經季
節調整月率料由下滑２％改善至升０﹒５％；１１月貿易收支，經季節調整料由負２８３億歐元
收窄至負２１０億歐元。本港時間９：３０ｐｍ，美國公布１２月出口物價，月率跌幅料由
０﹒３％擴大至０﹒７％，年率升幅料由６﹒３％擴大至７﹒３％；１２月進口物價，月率跌幅
料由０﹒６％擴大至０﹒９％，年率升幅料由２﹒７％收窄至２﹒２％。本港時間
１１：００ｐｍ，美國公布１月密歇根大學消費者信心指數，料由５９﹒７升至６０﹒５。
　　在本港，明日公布業績的公司有：寶沙發展（０１０６９）、彭順國際（０６１６３）、萬
星控股（０８０９３）、環康集團（０８１６９）、新愛德集團（０８４１２）、瑞強集團
（０８４２７）、ＩＴＰ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ（０８４４６）、千盛集團控股（０８４７５）、
遠見控股（００８６２）等。
　　此外，明日讀書郎（０２３８５）、天齊鋰業（０９６９６）等將有基石投資者持股解禁。
（ｗａ）

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