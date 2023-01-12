【企業盈警】潤泥（１３１３）料去年純利減少約７４％至７８％

《經濟通通訊社１２日專訊》華潤水泥控股（０１３１３）公布，截至２０２２年１２月

３１日止年度，公司擁有人應佔盈利預期將較截至２０２１年１２月３１日止年度減少約７４％

至７８％，主要因於去年集團水泥產品單位銷售成本較２０２１年上升；於去年集團產品銷售量

較２０２１年下降；及集團於去年業務運營區域內的水泥及熟料平均銷售價格較２０２１年下降

。（ｂｎ）

