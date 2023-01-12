【通關復常】廣深港高鐵車票今午１２時起預售，政府稍後交代詳情

《經濟通通訊社１２日專訊》政府昨晚宣布高鐵香港段及西九龍口岸周日（１５日）起恢復
服務。
據廣鐵集團消息，廣深港高鐵車票今日中午１２時開始預售，旅客購買跨境車票，可通過
１２３０６網站、車站售票窗口、代售點、自動售票機等多種方式進行購票。
運輸及物流局局長林世雄十時將在西九站見傳媒，港鐵公司（０００６６）十時半亦會舉行
記者。（ａｃ）
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