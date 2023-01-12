【通關復常】高鐵事隔３年後復運，一文看清乘車流程等注意事項

《經濟通通訊社１２日專訊》高鐵香港段及西九龍口岸周日（１５日）起恢復服務。港鐵

（０００６６）將於今日中午１２時起，開放所有售票渠道，以及高鐵西九龍站亦將於今日下午

２時正式重開予現場售票。高鐵香港段停運３年之久，加上要符合內地防疫入境要求，從購票至

往西九站入閘，流程也有不少變動，以下表列出乘坐高鐵須注意的事項：



購票：

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可透過１２３０６網站、手機程式、旅行代理或車站買票

網上購票時，須先登記１２３０６帳戶（舊用戶要登記電話號碼）

引入電子車票，將車票和旅遊證件（例如回鄉證）二合為一，直接憑證件入閘

入閘流程與全國高鐵看齊，一證在手全國通行

預售期１５天

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班次及路線：

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初期每日提供３９班北行及３８班南行

恢復往來香港西九龍站至福田、深圳北及廣州南的站點

新增廣州東、東莞南及東莞站

中途站則包括光明城、虎門和慶盛

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乘車前準備工作

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須備４８小時檢測陰性報告

須填妥內地電子健康申報

預留半小時完成乘車手續（建議預留額外時間檢查核酸報告及內地健康申報）

毋需預約過關名額

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乘高鐵流程：

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Ｂ１層：實名認證及入閘，檢查行李及核酸報告

Ｂ３層：海關、出入境及檢疫，出示內地電子健康申報

Ｂ４層：登車

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其他注意事項：

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乘搭高鐵必須全程戴口罩

禁止攜帶消毒液，包括搓手液；消毒濕紙巾可獲豁免

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