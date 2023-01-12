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12/01/2023 14:41

【虛擬銀行】ｌｉｖｉ　ｂａｎｋ推出兔年禮遇，可贏１萬元利是

　　《經濟通通訊社１２日專訊》虛擬銀行ｌｉｖｉ　ｂａｎｋ宣布推出一系列新春禮遇。其中
，由即日起至１月３１日，客戶只需登入ｌｉｖｉ手機應用程式完成簡單任務，便可獲得
ｌｉｖｉ獨家新春限定ＮＦＴ。完成三個指定新年任務，儲齊全套三款ＮＦＴ，即可參加新春大
抽獎，有機會贏取高達１萬元大利是、１０００元利是或戶戶送５０元優惠券。（ａｃ）
　

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