【預算前瞻】廠商會倡寬減差餉、利得稅等，允更多行業輸入外勞

《經濟通通訊社１２日專訊》新一份《財政預算案》將於下月發表，香港中華廠商聯合會日

前向特區政府提交建議書，促請當局推出逆經濟周期調節的措施，包括提供差餉、薪俸稅、租金

、公司利得稅、政府收費等的寬減；並推出「２０２３年消費券計劃」。此外，又建議維持最低

工資「兩年一檢」機制；精簡「補充勞工計劃」審批程序和放鬆申請規限，讓更多行業可按需要

輸入外地勞工。

廠商會會長史立德表示，雖然香港與內地和世界各地正逐步恢復正常聯繫，但外部環境仍極

具挑戰，貿易前景不容樂觀。他期望，《財政預算案》能長短兼顧，一方面注入財政資源，例如

再度推出消費券和延續各項企業支援計劃，幫助中小企紓解短期的困難，另一方面協助業界把握

「通關」所帶來的商機，加快復元，而更重要的是為香港產業發展作出長遠且全面的規劃，以激

活香港經濟增長的動能。

廠商會建議政府強化「撐企業」的措施，包括再度延長「預先批核還息不還本」計劃的申請

期；將「ＢＵＤ專項基金」的適用範圍延展至所有經濟體和以本港市場為主攻目標的項目；設立

恒常化的「數碼轉型促進計劃」；將「文化藝術盛事基金」的資助範圍擴大至大型的體育、娛樂

以及「嘉年華」、行業性推廣及展銷會等活動；繼續支持業界舉辦更多「本地遊」活動，為訪港

旅客提供津貼、優惠和便利化安排。

灣區建設方面，廠商會呼籲在新界北設立「通關緩衝區」，就人才引進的政策改革和創新進

行「先行先試」；爭取將大灣區劃為特殊的「通勤區」，允許港澳人士在計算界定納稅義務的停

留天數時獲得一定程度的豁除。（ａｃ）

