【企業盈喜】諾輝健康（６６０６）料去年收入增最多２﹒６８倍

《經濟通通訊社１２日專訊》諾輝健康（０６６０６）發盈喜，預期去年度收入總額將介乎
７﹒５１億至７﹒８３億元（人民幣．下同），按年增長２５２﹒７％至２６７﹒７％；毛利料
介乎６﹒３９至６﹒５６億元，增長３１３﹒２％至３２４﹒５％。收入總額及毛利增加主要是
因為其產品的收入及毛利增加，以及於２０２２年１月新產品幽幽管上市。（ａｃ）
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