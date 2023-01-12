【企業盈喜】諾輝健康（６６０６）料去年收入增最多２﹒６８倍

《經濟通通訊社１２日專訊》諾輝健康（０６６０６）發盈喜，預期去年度收入總額將介乎

７﹒５１億至７﹒８３億元（人民幣．下同），按年增長２５２﹒７％至２６７﹒７％；毛利料

介乎６﹒３９至６﹒５６億元，增長３１３﹒２％至３２４﹒５％。收入總額及毛利增加主要是

因為其產品的收入及毛利增加，以及於２０２２年１月新產品幽幽管上市。（ａｃ）

