《小傳日記》ＱＱ視頻號踩入直播帶貨，實力雄厚爭得過？

《小傳日記》科技股強勢咗一排，今日終於開始見見哋頂，短線都可能要落一落先。不過都

無阻ＱＱ（００７００）旗下「微信公開課」圓滿舉辦。

「微信公開課」其實就類似座談會，ｓｈｏｗ吓ｑｕａｌｉ介紹有咩做緊，當中ｓｅｌｌ得

最落力嘅就係被馬化騰譽為「全場的希望」嘅視頻號。大會上，官方提到視頻號「要成為微信體

系內最原子化的內容組件」，簡單可以理解為無處不在，透過小程序將視頻號連結去唔同微信事

業群（ＷＸＧ）嘅社交媒體上面，包括公眾號、企業微信等等。

而ＱＱ咁落力做呢個視頻號，其實都係想追趕住抖音嘅發展。視頻號運作就好似抖音咁不斷

向下掃會有由大數據計算出嚟嘅短片推薦，用戶唔經唔覺就睇咗好耐。而ＱＱ更加想做到嘅，就

係經視頻號進軍直播帶貨呢一行。直播帶貨有幾好搵，睇見抖音同就快改名嘅新東方在綫

（０１７９７）就可想而知，難怪ＱＱ對住抖音、快手（０１０２４）等等直播帶貨對手都要硬

闖。

不過ＱＱ就係有呢個本錢。有統計報告顯示，截至上年６月，視頻號每月活躍用戶已經超過

８億，而抖音同快手分別就係６﹒８億同３﹒９億，的確可以人多蝦人少。雖然好似人人都搞直

播帶貨，不過其實都唔怕會爭生意，因為做得直播帶貨嘅店主都唔會介意只做一個直播平台，最

好度度都有，盡量接觸唔同客群，所以ＱＱ進場亦唔一定代表其他對手會被分薄。

有人仲提議可以將視頻號由微信分拆出嚟，令到視頻號嘅商業主題可以更加突出，唔會同微

信嘅原有功能起衝突。不過而家視頻號嘅變現能力有幾強都未有正式數據，就睇吓可以幫到ＱＱ

業績幾多，請請！



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