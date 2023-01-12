《市場觀點－陳曉蓉》經濟衰退風險上升，考慮部署投資級別債券

《市場觀點－陳曉蓉》踏入新一年差不多兩個星期，投資市場普遍延續第四季強勢，風險資

產表現稍為領先，截至１月１０日，環球股市進一步反彈約３％，當中，亞洲及新興市場反彈約

６％，表現領先成熟市場。債市方面，美國長年期債息反覆回落，成熟市場主權債券持續反彈，

主要債券類別當中，環球高收益債表現略為領先，自年初起反彈約２％。展望２０２３年，過去

十二個月收緊貨幣政策效用有待反映，縱使環球投資市場開局強勢，成熟市場經濟顯著放緩甚至

衰退，將會是今年其中一個非常重要的投資主題。

環球經濟數據持續惡化，信安環球製造業ＰＭＩ指數去年底進一步跌至４８﹒５，連續三個

月處於收縮區域；縱使服務業表現相對穩健，我們內部的環球服務業ＰＭＩ指數１２月份亦跌至

５０以下，是兩年半以來的首次。接下來，高通脹會繼續影響實質消費開支，尤其是低收入的一

群；同一時間，至少上半年，環球央行較大機會持續加息，環球金融狀況維持緊張，環球經濟較

大機會進一步轉差，相比之下，成熟市場經濟增長前景或較新興及發展中經濟疲弱，區內部分經

濟體有機會在下半年進入衰退區域。

以美國為例，縱使消費及就業情況仍然相對穩健，當地經濟衰退風險正在顯著上升。自從去

年７月初以來，美國十年期與兩年期國債息差已經開始出現倒掛，目前倒掛的程度曾達８０個基

點，是１９８０年代初期以來最深。事實上，自１９５０年代以來，每次美國經濟出現衰退之前

，孳息率曲線都會率先倒掛，尤其是當幾乎每個孳息率期限息差（例如三個月與十年、兩年與五

年）都出現倒掛的時候，則暗示衰退機率高企，這個正正是今日的情況。

面對一個可能避免不了的經濟惡化，環球通脹放緩速度較慢而因此環球央行有需要繼續收緊

政策，以聯儲局為例，指標利率或於５月高見５﹒２５％，並於年內維持在此水平，環球金融狀

況較大機會徘徊在收縮區域，這些因素對於投資市場尤其風險資產或仍相對負面。縱使大部分股

市股值仍然相對吸引，目前的盈利預測未完全反映經濟放緩及貨幣政策的影響，企業盈利將繼續

面臨相應下調，以美國為例，標普５００指數企業全年盈利較大機會錄得單位數負增長，股市上

半年或仍面對一定壓力。

相比之下，今年上半年，債券在投資組合當中的部署或較為重要。面對通脹較大機會已見頂

，通脹及貨幣政策預期相對受控，加上經濟急劇放緩的預期，美國較長年期國債利率上行空間或

相對有限，考慮到投資市場有機會維持波動，在債券部署上，投資者或可分配部分債券部署於成

熟市場主權債券。縱使隨著經濟前景惡化，息差有機會再度擴闊，投資級別企業債券目前相對較

高的收益率及息差，結合相對穩定的信用指標，相關投資前景較為正面。

同一時間，投資者可考慮增加具有息差優勢的債券投資類別，例如同為投資級別的優先證券

。面對經濟衰退風險上升，投資者偏好較高信貸質量及具有收益率緩衝的投資產品。優先證券目

前的估值相對吸引，截至去年１１月，不同優先證券領域的最低收益率（Ｙｉｅｌｄ－ｔｏ－

ｗｏｒｓｔ）介乎６％至８％，接近十年高位，高於環球投資級別企業債券指數的約５％。作為

一個資產類別，優先證券與大多數環球資產類別的長期相關性較低，可用作分散核心固定收益投

資的潛在風險。

《信安香港投資策略部主管 陳曉蓉》



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