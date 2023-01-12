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12/01/2023 16:13

恒指高收７８點報２１５１４，比亞迪收升逾５％，碧服挫逾６％

　　《經濟通通訊社１２日專訊》隔晚美股三大指數造好，港股向上，恒生指數全日收報
２１５１４，升７８點或０﹒３６％，主板成交１５９５﹒８４億元。恒生中國企業指數收報
７３１１，升不足１點。恒生科技指數收報４４８７，跌６０點或１﹒３２％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團
（０３６９０）；騰訊控股收報３６４元，跌９﹒８元或２﹒６２％，成交１４７﹒８９億元；
阿里巴巴－ＳＷ收報１１０﹒８元，跌２﹒１元或１﹒８６％，成交１０１﹒７億元；美團收報
１７３元，跌１元或０﹒５７％，成交６２﹒６４億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿
里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。
　　比亞迪（０１２１１）收升５﹒２５％，報２２８﹒４元，該股成交約１８２４萬股，涉資
４１﹒８３億元，盤中高見２３６﹒８元，最低見２１９元；信義光能（００９６８）升
４﹒０７％，收報１０﹒２４元；中石油（００８５７）升３﹒８８％，收報３﹒７５元。另外
，碧桂園服務（０６０９８）逆市跌６﹒３１％，收報２０﹒０５元。（ｋｙ）

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