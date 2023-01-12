《神州頭條》財經報章頭版摘要：外資點贊穩經濟，聰明錢做多Ａ股

《經濟通通訊１２日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



外資點贊穩經濟，聰明錢做多Ａ股

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北向資金７個交易日淨買入逾４００億元（人民幣．下同）、多隻中國資產ＥＴＦ成交額大增、

多家海外大行高調唱多Ａ股??市場行情回暖之際，被視為「聰明錢」的外資頗為活躍，或加大

買入力度，或表達樂觀看法，傳遞出對人民幣資產及中國經濟的信心。



長三角上市公司開年下好先手棋

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歲末年初，不少長三角上市公司相關業務負責人帶著團隊投入到訂單洽談、項目合作等事務當中

，全速推進前期募投項目達產或啟動新項目建設，同時不斷研發新產品以做好技術儲備，力求為

２０２３年良好開局提供保障。



煤電氣能源保供，央企擔當主力軍

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記者近日從國家能源集團、國家管網集團、中國華能等多家央企獲悉，央企正紛紛採取行動，全

力以赴保煤、保電、保氣，保障社會經濟發展和民生用能需求。





《上海證券報》



發力早力度大，多地敲定今年投資計劃

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２０２３年首月，多個省份相繼披露今年固定資產投資目標及重大項目投資計劃，其中不少省份

今年計劃完成投資額度超萬億元。河南、安徽等地還積極推動重大項目快開工、快建設，力爭首

季「開門紅」。



工業領域２０２３年首要任務：工業穩增長

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全國工信工作會議１月１１日召開，會議總結２０２２年工作，部署２０２３年重點任務。全力

穩增長、加快建設現代化產業體系是今後一段時間工業領域的重中之重。



北交所新股調整發行底價目的：增大詢價空間、防止破發

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北交所近日將新股發行底價調整到每股淨資產水平。據接近監管層的人士表示，這主要是為了增

大新股發行詢價的空間，讓市場化博弈更加充分，從而完善北交所市場新股的估值定價機制。





《證券時報》



經濟復甦方向明確，股票股基最受青睞

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證券時報日前開展２０２３年中國保險投資官調查。對於２０２３年的市場行情，參與調查的保

險投資官普遍持中性或樂觀態度，多達７２％的保險投資官認為今年的投資前景「比較樂觀」。

近半數保險投資官對未來１至３年的投資收益目標預期維持平穩。



首季專項債擬發規模近萬億

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２０２３年初，地方政府專項債券發行工作延續「早發快用」節奏，專項債「開閘」日期再度前

置。據不完全統計，截至１月１１日，一季度各地擬發行新增地方政府債券規模已超１﹒１萬億

元，其中，擬發行的新增專項債規模已達９７７５﹒４３１億元。



政策加碼護航供需兩端，優質房企有望平穩發展

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人行、銀保監會日前聯合召開主要銀行信貸工作座談會，提出將開展四項行動改善優質房企的現

金流，有效防範化解優質頭部房企風險。這預示著，經過過去一年多的激烈洗牌，行業頭部效應

愈發明顯，優質房企有望迎來平穩發展期。（ｌｃ）

