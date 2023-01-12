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12/01/2023 09:20

【聚焦人幣】人幣中間價升７６點子，報６﹒７６８０

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７６８０，
較上個交易日升７６點子，上個交易日報６﹒７７５６。
　　通脹數據改善為聯儲局下月進一步放緩加息步伐創造空間，聯儲局將於下月１日公布今年首
次議息會結果，波士頓聯儲銀行行長柯林斯周三（１１日）表示，她現階段傾向加息２５個基點
。美匯指數在ＣＰＩ數據出爐前持平，紐約尾盤報１０３﹒２７。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒７６８０　　　－７６﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒２８７７　　＋１３１﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒１３４０　　　＋６７﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８６６４　　　－１１﹒１０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒２３０７　　　－２０﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６７９７　　　＋７９﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒３１１３　　　－６２﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　５﹒０８８３　　　－１０﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒２７２０　　－７０５﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒０４３１　　　－４３﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６４５１　　　　－１﹒７０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１０﹒３８８８　＋１１５６﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒４９９１　　－１１８﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８３﹒７９００　　　＋４５﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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