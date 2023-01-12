【聚焦人幣】人幣中間價升７６點子，報６﹒７６８０

《經濟通通訊社１２日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７６８０，

較上個交易日升７６點子，上個交易日報６﹒７７５６。

通脹數據改善為聯儲局下月進一步放緩加息步伐創造空間，聯儲局將於下月１日公布今年首

次議息會結果，波士頓聯儲銀行行長柯林斯周三（１１日）表示，她現階段傾向加息２５個基點

。美匯指數在ＣＰＩ數據出爐前持平，紐約尾盤報１０３﹒２７。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒７６８０ －７６﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒２８７７ ＋１３１﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒１３４０ ＋６７﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８６６４ －１１﹒１０

１英鎊╱人民幣 ８﹒２３０７ －２０﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６７９７ ＋７９﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒３１１３ －６２﹒００

１新加坡╱人民幣 ５﹒０８８３ －１０﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒２７２０ －７０５﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒０４３１ －４３﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６４５１ －１﹒７０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １０﹒３８８８ ＋１１５６﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４９９１ －１１８﹒００

１人民幣╱韓元 １８３﹒７９００ ＋４５﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

