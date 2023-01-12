《鍾之日記》全年通脹低目標，經濟復甦待考驗

《鍾之日記》１月１２日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



國家統計局今日公布中國全年通脹數據，全年ＣＰＩ上漲２％，低於當局設定的全年ＣＰＩ

增長３％左右的目標；１２月ＣＰＩ同比上漲１﹒８％，漲幅較上月擴大０﹒２個百分點，符合

市場預期。１２月ＰＰＩ同比下降０﹒７％，跌幅較上月收窄０﹒６個百分點，仍低於市場預期

的跌０﹒１％。全年ＰＰＩ漲４﹒１％。分析認為，隨著生產生活漸回歸正常，未來幾個月

ＣＰＩ和ＰＰＩ漲幅都有可能回暖，但預計２０２３全年整體通脹形勢依然溫和。華創證券投資

顧問部總經理屈慶認為，過去中國的通脹走勢跟全球是一致的，但現在跟全球發生較大的背離，

恰恰說明中國的經濟就沒起來，所以這可能是未來兩、三年較大的一個挑戰。仲量聯行大中華區

首席經濟學家兼研究部總監龐溟表示，在經濟逐步回歸到相對正常的供需平衡和合理潛在增長區

間、貨幣政策仍以鞏固經濟恢復基礎和回穩向上勢頭為主要任務的背景下，不必過度強調未超過

政策目標的通脹對貨幣政策的壓製作用。

祖國股市今日衝高回落，滬綜指一度跌至３１５３點，午後獲陸股通資金大幅流入托市，總

結全日滬綜指微升０﹒０５％，報３１６３﹒４５點，止兩連跌。深成指升０﹒２３％，創業板

指更升０﹒５１％。人民銀行今日淨投放１１５０億元人民幣，連續兩日放水。不過股市交投持

續收縮，兩市全日成交６８１５億元，按日減少８﹒１％。陸股通全日淨流入超過９５億元，連

續七日淨流入。



＊恒指創逾六個月收市高＊



雖然美國聯儲局官員日前再放鷹，但市場仍憧憬周四出爐的美國通脹數據放緩，今年內有機

會減息，三大指數向上，以接近全日最高位收市，標指跟納指更升逾１％。香江魚缸今早再刷新

逾六個月高位，之後走勢反覆，收市升不足百點，連升第三日。

恒指高開１６３點或０﹒７６％，報２１５９９，甫開升幅少於百點，之後復現升勢，曾升

２６２點，高見２１６９８，創去年７月８日以來高位，之後升幅收窄，臨近１１時更由升轉跌

，最多跌２１２點。午後窄幅好淡爭持，恒指最終收報２１５１４，升７８點或０﹒３６％，創

逾六個月收市高。國企指數報７３１１，升０點或升０﹒０１％。科指跑輸，收報４４８７，跌

６０點或跌１﹒３２％。

藍籌股各走各路，內房物管藍籌普跌，碧服（０６０９８）挫６﹒３％，為表現最差藍籌；

龍湖（００９６０）挫３﹒７％。不過友邦（０１２９９）連跌五日後，今日急彈３﹒１％，支

撐大市。平保（０２３１８）升２﹒１％；新地（０００１６）升２﹒１％。



＊比亞迪進軍印度，股價見３個月高＊



據外媒報道，比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）擬拓印度市場，並尋求到

２０３０年取得印度電動車市場４０％的市佔率。消息帶動比亞迪股價今日再漲５﹒３％，收報

２２８﹒４元，創３個月高位。

比亞迪印度子公司高級副總裁Ｓａｎｊａｙ Ｇｏｐａｌａｋｒｉｓｈｎａｎ在印度車展接

受訪問時表示，印度是個不錯的選擇，因為當地民眾對電動車的需求上升，充電基礎設施正在興

起，因此公司計劃在印度大舉擴張，搶佔全球第４大汽車市場。他又指，公司早於２００７年已

進軍印度，並定位為一間全球技術巨頭，以克服中國企業在印度運營的障礙，而印度是一個注重

價值的市場，但公司將優先推出價格更高的汽車以展示優質技術，然後慢慢轉向大眾市場。

此外，內地燃油車購置稅減半政策在去年底結束，業界呼籲延續政策，中國汽車工業協會副

總工程師許海東表示，如果一季度汽車銷量下滑比較嚴重，相關部門會考慮政策的延續。有報道

指，為了穩定年初的汽車消費，包括吉利汽車（００１７５）、沃爾沃、上汽名爵多家車企在年

初「自掏腰包」維持補貼，當中吉利汽車的補貼將延續至２月底。

汽車股今日表現亦不錯，長汽（０２３３３）漲２﹒１％，吉利汽車升１﹒８％，理想汽車

（０２０１５）升１﹒０３％，蔚來（０９８６６）升０﹒６２％，惟小鵬汽車（０９８６８）

挫３﹒６％。



＊重磅科技股腳軟，騰訊插近３％＊



重磅科技股高位回落，騰訊（００７００）插２﹒６％，報３６４元，險守３６０短線支持

；阿里巴巴（０９９８８）跌１﹒９％。受騰訊派美團股份（０３６９０）作為特別股息，不少

基金已偷步沽美團，令其股價近日表現較為疲弱，美團持續跑輸，今日收市再跌０﹒６％。快手

（０１０２４）插４﹒５％；嗶哩嗶哩（０９６２６）亦插４﹒７％；明源雲（００９０９）插

７﹒２％，為表現最差指成份股。京東（０９６１８）成為換馬對象，同屬電商股，不少大行報

告都建議沽出京東換入阿里，因阿里估值更為便宜，收市仍微升０﹒３％。

至於網易（０９９９９）與央視網合作搭建網絡春晚元宇宙分會場，今日跑出升３﹒７％，

為表現最好科指成份股。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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