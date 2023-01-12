  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/01/2023 09:05

《投資心得－潘鐵珊》汽車消費需求持續升級，永達汽車具發展空間

　　《投資心得》永達汽車（０３６６９）截至去年６月３０日止的中期業績，集團錄得總收入
達３１３﹒９億元人民幣，較２０２１年同期下降２２﹒６％；而擁有人應佔期內溢利則為
６﹒７億元人民幣，同比跌４２﹒５％。
　
＊豪華車銷售表現亮眼，新能源及二手車業務受惠政策＊
　
　　集團新車銷售收益顯著提升，豪華車表現亮眼。隨著豪華品牌在總體新車銷售收入中佔
６６﹒５％，品牌組合實現進一步優化。新車銷售毛利率為３﹒１５％，亦較去年同期上升了
０﹒５１個百分點。此外，集團在售後服務業務收入實現了穩健增長。隨著國內的汽車消費市場
的發展趨勢在將來進一步差異化，預期高汽車保有量的一線城市，其升級購車需求將繼續旺盛，
穩健推進網絡布局至全國冀望能形成優勢。
　　在國內，持續的汽車消費升級需求，令乘用車市場仍有很大的潛力，而豪華汽車的消費升級
需求亦不是短期，而是會持續的趨勢，加上新能源及二手車業務受政策導向利好，仍有很大的發
展空間。預期集團透過加強新能源汽車產業的布局，透過獨立的新能源汽車產業團隊，與新能源
品牌汽車工廠尋求戰略合作，研究新能源服務產業鏈未來的業務機會，以發展創新業務合作模式

　
＊代理金融業務水準提升，可考慮現價買入＊
　
　　值得留意的是集團的延伸業務有進一步的提升。在汽車金融代理方面，由於金融產品選擇及
與金融機構佣金率的管理強化，同時集團亦持續推進對金融業務的策略調整，令代理金融業務水
準得到提升。可考慮於現價買入，上望７元，跌穿５﹒６０元止蝕。《香港股票分析師協會副主
席　潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50超市禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話12/01/2023
【虛幣世界】FTX已收回50億資產，比特幣升近萬八美元
人氣文章中國故事11/01/2023
《神州經脈》信貸數據喜憂參半　監管擬改善房企負債表　滬指又跌
人氣文章財經熱話11/01/2023
雅居樂配股內房抽水潮恐再現　惟憧憬國策支持吼位部署龍頭房企
人氣文章生財有道11/01/2023
【港元定存】華僑永亨降1個月至2.5厘　信銀3個月達4.6厘
人氣文章財經熱話11/01/2023
【ATMJ】阿里巴巴創半年高　獲利或繼續持有？
人氣文章財經熱話11/01/2023
監管或完結大行齊祝福　阿里節節上升創半年高　往後點部署？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金