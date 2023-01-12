《投資心得－潘鐵珊》汽車消費需求持續升級，永達汽車具發展空間

《投資心得》永達汽車（０３６６９）截至去年６月３０日止的中期業績，集團錄得總收入

達３１３﹒９億元人民幣，較２０２１年同期下降２２﹒６％；而擁有人應佔期內溢利則為

６﹒７億元人民幣，同比跌４２﹒５％。



＊豪華車銷售表現亮眼，新能源及二手車業務受惠政策＊



集團新車銷售收益顯著提升，豪華車表現亮眼。隨著豪華品牌在總體新車銷售收入中佔

６６﹒５％，品牌組合實現進一步優化。新車銷售毛利率為３﹒１５％，亦較去年同期上升了

０﹒５１個百分點。此外，集團在售後服務業務收入實現了穩健增長。隨著國內的汽車消費市場

的發展趨勢在將來進一步差異化，預期高汽車保有量的一線城市，其升級購車需求將繼續旺盛，

穩健推進網絡布局至全國冀望能形成優勢。

在國內，持續的汽車消費升級需求，令乘用車市場仍有很大的潛力，而豪華汽車的消費升級

需求亦不是短期，而是會持續的趨勢，加上新能源及二手車業務受政策導向利好，仍有很大的發

展空間。預期集團透過加強新能源汽車產業的布局，透過獨立的新能源汽車產業團隊，與新能源

品牌汽車工廠尋求戰略合作，研究新能源服務產業鏈未來的業務機會，以發展創新業務合作模式

。



＊代理金融業務水準提升，可考慮現價買入＊



值得留意的是集團的延伸業務有進一步的提升。在汽車金融代理方面，由於金融產品選擇及

與金融機構佣金率的管理強化，同時集團亦持續推進對金融業務的策略調整，令代理金融業務水

準得到提升。可考慮於現價買入，上望７元，跌穿５﹒６０元止蝕。《香港股票分析師協會副主

席 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）



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